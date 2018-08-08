Справок не требовали, травмы замалчивали. Прокуратура проверила безопасность уроков физкультуры

Прокуратура проверила , как проводились занятия физкультурой в школах и спортивных учреждениях области, и нашла множество нарушений.





Так, в школах Буда-Кошелевского района в 11, 9 и 4 классах занятия по физкультуре ставили первым уроком, что противоречит санитарным нормам и правилам. Спортивные маты длительное время не выбивали, с них не убирали пыль.

В спортивной школе Петриковского района учащихся допускали в зал с тренажерами, имевшими дефекты в конструкциях.

Администрации школ не во всех случаях извещались о травмировании несовершеннолетних. Сведения о микротравмах не заносились в соответствующий журнал.

Всего же в учреждения здравоохранения со спортивными травмами в 2017 году обратилось 875 детей, тогда как по сведениям управления спорта и туризма облисполкома в прошлом году было получено 686 таких травм.

В спортивной школе Лоевского района тренеры и медицинские работники не требовали справки о состоянии здоровья учащихся после их отсутствия на занятиях в связи с болезнью. В одной из школ олимпийского резерва Гомеля юных спортсменов после перенесенных болезней, несмотря на противопоказания, не освобождали в течение определенного времени от занятий физической культурой.

В учреждениях образования Мозырского района прокурорам не смогли представить медицинские справки о состоянии здоровья, на основании которых учащиеся должны были распределяться на медицинские группы для занятий.

По результатам проверок прокуроры внесли 11 представлений, в том числе и в Гомельский облисполком, вынесли 8 предписаний, 15 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.