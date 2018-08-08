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Природа нуждается в бережном отношении

09.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Природа нуждается в бережном отношении

По инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с 27 июля по 20 августа проводится информационная акция «Отдых без вреда природе». Она направлена на информирование населения о необходимости поддержания в надлежащем состоянии зон и мест отдыха и недопущению безответственного отношения отдыхающих к окружающей среде.

В Беларуси в Год малой родины уделяется особое внимание наведению порядка на земле, подготовке зон и мест отдыха для граждан, созданию условий для экологического туризма, любительского рыболовства, а также сохранению ценных экосистем, наведению и поддержанию порядка на особо охраняемых природных территориях, водных объектах, в лесах.

В период проведения акции Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами планируется проведение мониторинговых мероприятий на территории Гомельской области по предупреждению нарушений гражданами природоохранного законодательства во время посещения мест и зон отдыха, а также проведение разъяснительной работы об организации отдыха без вреда природе.

Как сообщили в Октябрьской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, среди наиболее частых природоохранных нарушений чаще всего граждане допускают на отдыхе на природе разведение костров в запрещенных местах, выжигание сухой растительности, мойка и стоянка транспортных средств вне установленных мест, несанкционированное размещение отходов, повреждение и уничтожение насаждений, растений занесенных в Красную книгу Республики Беларусь и другие.

Помните: природа – наш общий дом, который нуждается в бережном отношении!

Ольга ЯКОВЛЕВА.

 
 
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По инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь с 27 июля по 20 августа проводится информационная акция «Отдых без...
 
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