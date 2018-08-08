Чтобы не было мусора, надо НЕ мусорить





Когда проезжаешь по центральным улицам нашего горпоселка, обращаешь внимание на их чистоту и ухоженность: подкошенная трава, красивые клумбы… И в целом создается приятное впечатление от внешнего вида Октябрьского. Но как только сворачиваешь немного в сторону, перед глазами открывается совершенно другая картина. Так, например, на улице Партизанской, недалеко от городского сквера, расположено старое, заброшенное здание КБО, территория вокруг которого постепенно зарастает травой, а жильцы близлежащих домов жалуются на наличие мусора вдоль дороги и непосредственно возле него, ведь мусорят, скорее всего, проходящие мимо люди, а убирать приходится тем, кто живет рядом. Причем, что очень небезопасно, такие объекты вроде этого – излюбленные места времяпровождения подростков. Рядом находится еще один «памятник архитектуры» – остатки от бывшего спиртзавода, где тоже растет сплошной бурьян и постепенно скапливается мусор, опять же оставленный людьми. А дальше – больше…Тема несанкционированных свалок и не убранных вовремя мусорных контейнеров неоднократно поднималась различными службами. Но воз и ныне там.

В г.п. Октябрьский на балансе КЖУП «Октябрьское» находится 15 площадок с мусорными контейнерами. Их уборка должна осуществляться дважды в неделю: по средам и пятницам. Но, обследовав некоторые из них, мы увидели, что это происходит очень редко, и буквально за несколько дней они заполняются все новым и новым мусором, который складируется и возле контейнеров, и за ними, и вокруг них.

Уже не раз на страницах газеты шла речь о том, что не весь мусор можно выносить в контейнеры. Так, растительные остатки от огорода туда выбрасывать запрещено. Рачительные хозяева складывают их в специальные компостные ямы, а потом используют в качестве удобрения. Другие же, видно, до сих пор этого не знают и продолжают бросать в мусорки все подряд. От этого образуются горы остатков от травы, овощей, которые лежат здесь уже не один день. Кроме этого мусора, возле контейнеров складируются доски, старые деревянные оконные рамы, матрасы и многое другое. Вопрос: почему возле, а не внутри? А потому, что внутрь некоторых их них что-то выкинуть в настоящий момент просто нереально: контейнеры засыпаны «с горкой». Ничего другого не остается, как складировать мусор в пакетах или без них прямо возле самих ящиков.

Есть еще один вопрос, который требует ответа, прежде всего, работников КЖУП. Касается он тех контейнеров, в которые выбрасывают пластиковые бутылки. Они тоже переполнены. Жители многоквартирного жилого фонда жалуются, что работники коммунальной службы вовремя не убирают мусор, а также они внесли предложение поставить хотя бы пару таких контейнеров, поскольку одного мало.

Во вторник мы сделали объезд большей части мусорных площадок. Удручающая картина наблюдалась в микрорайоне первом, возле автовокзала и зоопарка, а за зданием бывшего кинотеатра контейнер убрали, но люди уверенно продолжают выбрасывать мусор просто в траву, тем самым создавая очередную свалку. Единственная площадка, которая выглядела идеально, находится в районе церкви и кладбища.

Конечно, основная ответственность за своевременный вывоз мусора лежит, прежде всего, на той организации, которая должна это делать, в данном случае КЖУП «Октябрьское». Но, тем не менее, людям, которые устраивают несанкционированные свалки, необходимо задуматься и самим не мусорить, чтобы потом ни у кого не возникало вопроса: кто же все-таки должен убирать?

Александра Гаврилова. Фото автора.