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Важная тема: детский дорожно-транспортный травматизм
09.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Вот уже больше двух месяцев длятся школьные летние каникулы. Веселая и беззаботная пора для юных граждан Беларуси и полная забот для их родителей. Избыток свободного времени у детей требует повышенного контроля со стороны взрослых. Особенно за действиями детей в процессе дорожного движения. Еще больший груз ответственности ложится на плечи тex, кто находится за рулем транспортных средств.
На территории Гомельской области за 6 месяцев текущего года произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 17 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 11 детей являлись пешеходами, 4 – пассажирами, и по одному ребенку – велосипедистом и водителем. В подавляющем большинстве случаев ДТП происходят из-за несоблюдения водителями транспортных средств требований Правил дорожного движения в части предоставления преимущества детям-пешеходам на пешеходных переходах и соблюдения установленного скоростного режима – ведь по вине водителей пострадали 14 детей.
Наезд на пешехода остается самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий. Взаимоотношения между водителями и пешеходами всегда напряженные. Будучи водителями – распекаем пешеходов за нерасторопность, медлительность или неожиданное, молниеносное появление на нерегулируемом пешеходном переходе. А когда же сами становимся пешеходами, в адрес водителей мы бросаем упреки в неуважении и невнимательности.
Стоит напомнить водителям, что пешеходный переход все-таки для пешеходов, и это единственная возможность безопасно пересечь проезжую часть, как детям, так и взрослым. Не забывайте, что где-то и ваши сыновья и дочери переходят улицу, и они рассчитывают на то, что на пешеходном переходе вежливый водитель их пропустит!
Госавтоинспекция обращается ко всем взрослым участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть более предусмотрительными на дороге в отношении детей. Водителям необходимо соблюдать повышенную осторожность при проезде участков дороги вблизи остановок общественного транспорта, школ, так как в этих местах возможно неожиданное появление на проезжей части юных пешеходов, которые в нарушение Правил, минуя пешеходные переходы, пытаются перейти дорогу. Водителям следует также заблаговременно снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, так как дети, руководствуясь существующим преимуществом пешеходов на них, часто выскакивают на «зебру» не убедившись, что поблизости нет мчащегося автомобиля, и водители остановились для пропуска пешеходов. Взрослым пешеходам необходимо предостеречь несовершеннолетних от роковых ошибок на дороге прежде всего своим личным примером, так как дети подсознательно копируют поведение взрослых и невольно могут вслед за ними нарушить Правила.
Не стоит забывать, что садиться в легковой автомобиль и выходить из него нужно только со стороны тротуара или обочины, дождавшись полной остановки машины, а перевозка детей до 12 лет должна осуществляться в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
«Дорожная наука» – не такая простая, как кажется на первый взгляд. Она вовсе не ограничивается элементарными правилами вроде «переходи дорогу только на зеленый свет». На самом деле на дороге нас поджидает очень много «ловушек» и неожиданных ситуаций, сориентироваться в которых зачастую бывает сложно даже взрослому человеку, не говоря уж о самых юных участниках дорожного движения. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, необходимо постоянно объяснять ребенку, что может произойти в той или иной ситуации, если он нарушит Правила дорожного движения и, конечно же, личным примером показать, что их необходимо соблюдать.
Дарья СМОЛЯК, ГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Вот уже больше двух месяцев длятся школьные летние каникулы. Веселая и беззаботная пора для юных граждан Беларуси и полная забот для их родителей. Избыток...
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