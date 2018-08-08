Месяц в цифрах

В Глусском районе в июле 2018 года зарегистрировано:

новорожденных — 10 (8 мальчиков, 2 девочки);

браков — 6;

разводов — 2;

установлений отцовства — 5;

перемена фамилии — 1;

смертей — 15;

пожаров — 2;

выездов РОЧС:

на тушение мусора — 1,

на ликвидацию гнезд ос и шершней — 3,

на оказание помощи населению — 10,

на оказание помощи организациям — 3,

на короткое замыкание электропроводки — 1,

на ложное срабатывание

сигнализации «Молния» — 9;

выездов «скорой помощи» — 254,

из них: связанных с употреблением алкоголя — 7,

необоснованных — 8;

административных правонарушений — 132;

преступлений: совершено — 10,

раскрыто — 5;

возбуждено уголовных дел — 10;

задержано водителей в состоянии алкогольного опьянения — 3,

лишено водительских прав — 3.

На 01.08.2018 на учете в службе занятости состояло 24 человека (Глуск — 10, село — 14), имелась 151 вакансия (104 в Глуске и 47 на селе), из них по рабочим профессиям — 98.