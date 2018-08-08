|
Месяц в цифрах
09.08.2018 — Новости Общества | Радзiма
В Глусском районе в июле 2018 года зарегистрировано:
новорожденных — 10 (8 мальчиков, 2 девочки);
браков — 6;
разводов — 2;
установлений отцовства — 5;
перемена фамилии — 1;
смертей — 15;
пожаров — 2;
выездов РОЧС:
на тушение мусора — 1,
на ликвидацию гнезд ос и шершней — 3,
на оказание помощи населению — 10,
на оказание помощи организациям — 3,
на короткое замыкание электропроводки — 1,
на ложное срабатывание
сигнализации «Молния» — 9;
выездов «скорой помощи» — 254,
из них: связанных с употреблением алкоголя — 7,
необоснованных — 8;
административных правонарушений — 132;
преступлений: совершено — 10,
раскрыто — 5;
возбуждено уголовных дел — 10;
задержано водителей в состоянии алкогольного опьянения — 3,
лишено водительских прав — 3.
На 01.08.2018 на учете в службе занятости состояло 24 человека (Глуск — 10, село — 14), имелась 151 вакансия (104 в Глуске и 47 на селе), из них по рабочим профессиям — 98.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Глусском районе в июле 2018 года зарегистрировано: новорожденных — 10 (8 мальчиков, 2 девочки); браков — 6; разводов — 2; установлений отцовства — 5; перемена...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)