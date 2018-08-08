«Может стать гордостью страны»: что ждёт уникальную усадьбу Хрептовичей в Щорсах





Дворцовый комплекс с большим парком и каскадными прудами магнатского рода Хрептовичей находится в агрогородке Щорсы, в 25 километрах от Новогрудка. Сейчас о былом величии напоминают разрушенные здания и заросшие травой флигели. Найдётся ли тот, кто сможет вдохнуть вторую жизнь в старинную усадьбу, и станет ли она туристическим объектом, как соседние Мир или Несвиж? Журналисты «ВГ» побывали там и увидели, во что превратился величественный дворец.

Здания разрушаются, а территория поросла кустами и борщевиком

Дворцово-парковый комплекс был построен ещё в XVIII веке в стиле классицизма. Сейчас многие здания находятся в аварийном состоянии, некоторые из них без кровли, стёкла выбиты, двери заколочены. Территорию косят только снаружи, внутри всё поросло высокой травой, кустами и борщевиком.

— Мы находимся во внутреннем дворике комплекса. На месте этих деревьев был дворец. От дворца шли два флигеля. Сохранился только левый, правый сгорел в 60-е годы прошлого века, — начала с истории руководитель культурно-просветительского фонда «Щорсы и Хрептовичи» Анна Булда, и мы двинулись вглубь леса.









От правого флигеля шли конюшни, от левого — каре корпусов, где жили те, кто обслуживал дворец, и находилась контора, что вела бухгалтерию.

— Есть предположения, что конюшни тоже стояли в виде каре, и даже сохранились остатки фундамента. В самом каре есть колодец, правда, недавно в целях безопасности его законсервировали, — говорит наша собеседница.

Рядом с дворцом находится стадион. По одной из версий, раньше здесь был французский парк. Из дворца на него открывался шикарный обзор.

Анна рассказывает, что в усадьбе собиралась интеллигенция. Сюда приезжал Станислав Август Понятовский. У Хрептовича работал архитектор Сакко, который в то время строил половину Гродно.

Дуб Мицкевича спилили

На одном из зданий сохранилась табличка «Библиотека». По словам Анны, это был домик управляющего. Здесь сначала была школа, потом ремесленное училище, затем мастерские, сельская библиотека.









Сама же библиотека располагалась на мансардном этаже дворца. Там даже стоял аквариум с рыбками. Потом часть книг вывезли в Киев, остальное хранилось в доме управляющего. Это была одна из крупнейших библиотек того времени. Здесь трудились исследователи, бывали поэты Адам Мицкевич, Ян Чечот.

Есть легенда, что именно тут Мицкевич написал свою «Гражину».

— А дуб Мицкевича ещё сохранился? — интересуюсь.

— Дуб Мицкевича, возле которого, по легенде, давали клятву филоматы, рос примерно в углу стадиона, но абсолютно точное место не установлено. От него почти ничего не осталось, — с сожалением рассказывает Анна.

Разводили голландских коров и делали швейцарские сыры

Отдельно, в километре от комплекса, стоит «мурованка», там был хоздвор. В XVIII веке Хрептовичи разводили племенное стадо чёрно-белых сортовых голландских коров. Чтобы не было помеси, сельчанам даже запрещали держать своих коров.









— Но это лишь предположение. А вот то, что здесь была собственная сыродельня и мастера из Швейцарии обучали этому ремеслу местных, — факт. Хрептович был философом, физиократом. По историческим данным, молодые люди до 25 лет, которые поступали на чинш, служили в усадьбе. Их обучали основам гигиены, ухода за собой, выдавали одежду. В 25 лет они получали участок, обязательным было создание семьи. Культура прививалась практикой. Особо одарённых крестьянских детей отправляли на обучение. Один отучился за средства Хрептовичей на врача и потом лечил здесь людей.

Каскадные пруды облюбовали рыбаки

В дворцово-парковом комплексе сохранилась система каскадных прудов. Их шесть или семь — посчитать сложно, потому что территория заросла высокими деревьями и кустами, да и по историческим данным располагались они по-другому. Предположительно, один из прудов с видом на дворец попал на гравюру Орды. Сейчас небольшие водоёмы облюбовали рыбаки. Одно время рыбалка здесь была платная. На берегу одного из прудов сохранилась скульптура, предположительно польская, прошлого века, — дама в купальнике с полотенцем через колено кокетливо придерживает причёску.









По словам Анны, местность болотистая и в километре Неман, поэтому, когда он разливается, образуются большие заливные луга и парк подтапливается. Высказывали версию, что это происходит из-за неправильной чистки прудов. На место выезжали специалисты Белгипроводхоза. Предварительно определили, что всё дело в дренажных системах времён Хрептовичей — они засорены.

— За долгие годы парк превратился в непроходимый лес. Его надо расчищать, хотя ботаники считают, что после первой расчистки нужно провести детальный осмотр, потому что даже сейчас сложно понять планировку. Были обнаружены редкие виды растительности. В Варшаве, к примеру, нашли гербарии начала XIX века из растений, некогда здесь произраставших. По ним можно будет восстановить видовой состав.

Последние жильцы съехали почти 20 лет назад

По историческим данным, усадьба Хрептовичей занимала 45 гектаров. Последние обитатели из дворцово-паркового комплекса съехали в начале 2000-х годов.

Комплекс зданий — каре, коптильню, флигель и домик управляющего — собственник усадьбы Новогрудский райисполком пытается продать с весны – лета прошлого года. С того времени цена снизилась на 80 %. На последних торгах, 25 июня, установили 50 000 рублей. Однако покупателей не нашлось.

— Условия покупки усадьбы выполнить сложно: за четыре года нужно ввести её в хозоборот. Плюс это исторический памятник II категории, требуются охранные обязательства, согласования с Министерством культуры. Вложения нужны огромные, — объясняет Анна Булда. — Мирский и Несвижский замки тоже были в плачевном состоянии. Однако теперь Мирский замок — туристический объект, гордость Беларуси. Усадьба Хрептовичей может стать не меньшей гордостью страны, если её отреставрировать. Нужны средства и люди.

Рассматривали и другие варианты. Предлагали продать усадьбу за одну базовую, но в райисполкоме решение не поддержали. Остановились на том, что фонд будет собирать средства для консервации «мурованки». Сейчас здесь работают волонтеры и пробудут они до конца августа. Активно подключились местные власти. Работы по расчистке паркового комплекса тоже продолжатся. Желающие могут присоединиться к работам. Более подробную информацию можно узнать на сайте chreptowicz.com .

— Если в «мурованке» приведём хоть что-то в порядок, возможно, подтянутся потенциальные покупатели, — говорит Анна. — Продавать комплекс по частям нецелесообразно. Тогда это уже не будет исторический объект. Каждый собственник будет делать то, что посчитает нужным. Один уже огородил территорию забором и ведёт активное строительство, несмотря на запрет всех работ на участке, пока не будут оформлены охранные зоны, — говорит Анна.

Нужно разработать охранные зоны и исследовать парк

Вопрос с решением судьбы усадьбы осложняется ещё и тем, что по закону на любом историческом объекте должны быть утверждены охранные зоны. Они чётко расписывают, где и что можно строить, возможность или невозможность нового строительства, все работы должны быть согласованы с Минкультуры. По усадьбе Хрептовичей они почти готовы, их нужно согласовать в Минкультуры.

После этого нужно провести исследования парка, прудов, зданий и сооружений, чтобы понять, что делать с комплексом и как его сохранить. Пока же чёткой концепции нет.

Над подвалом Хрептовичей построил беседку

К старинным зданиям, которые много лет ждут реконструкции, примыкает участок в 0,25 га. Несколько лет назад эту землю и дом купил коллекционер и краевед и стал восстанавливать одно из зданий усадьбы. Земля находится в парковой зоне поместья Хрептовичей, и сейчас здесь располагается агроусадьба «Щорсы», куда приезжают туристы. Это место — единственное на 45 гектарах, где идёт хоть какая-то реконструкция.









Дом с панорамными окнами, где в последнее время жила семья учителей, хозяин усадьбы Дмитрий Шавня полностью реконструировал. Предположительно, в XIX веке это был дом библиотекаря, в XX веке использовали, скорее всего, как кухню. Сейчас в обновлённом здании есть комната офицеров наполеоновской гвардии с подлинными гравюрами и картами того периода, комнаты Адама Мицкевича и Яна Чечота, на стенах — литографии с замками Беларуси. В просторной веранде — «зеркало времени» с оригинальными газетами начала века. Отсюда открывается вид на оранжерею и парк. Здесь проходят пленэры, уроки истории для школьников и другие культурные мероприятия.

В нескольких метрах от дома сохранились подвалы Хрептовичей. Над ними Дмитрий сделал просторную беседку. Сарай, построенный Бутеневыми-Хрептовичами в межвоенный период, перестроил в баню и отнёс на максимальное расстояние от оранжереи.

— Прежде чем начинать реконструкцию, я проделал большую архивную работу, встречался с архитекторами, получил необходимые разрешения в райисполкоме. Сейчас согласован проект летней кухни, она будет такой же, как открытая галерея XIX века в посёлке Мир Кореличского района, — с колоннами и небольшой террасой, где будут выставлены предметы народной культуры. Строительство приостановлено, так как готовятся охранные зоны и нужно получить согласование с Минкультуры, — рассказал Дмитрий Шавня.