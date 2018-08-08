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Конкурс на лучшую агроэкоусадьбу объявлен в Беларуси

09.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Белагропромбанк» и предприятие «Агробизнесконсалт» объявляют о старте республиканского конкурса «Лучшая агроусадьба года». Об этом БЕЛТА сообщили в управлении маркетинга и общественных связей банка.

Республиканский конкурс проводится с целью оказания информационной поддержки субъектам агроэкотуризма, формирования благоприятных условий для его развития. По итогам деятельности агроусадеб за 2017 год будут выявлены победители в основных номинациях «Спорт и здоровье», «Этнокультура», «Экоусадьба», «Инновационный подход» и в дополнительных — «Народный выбор», «Признание», «Гран-при».
Для того чтобы принять участие в соревнованиях за звание «Лучшая агроусадьба года», претендентам необходимо подать в адрес «Агробизнесконсалта» заявку на участие в конкурсе, 6-9 фотографий и видеоролик, отражающий соответствие участника необходимым критериям, копию документа об уплате сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в год проведения конкурса. Заявки принимаются с 8 по 31 августа.
С правилами и условиями конкурса «Лучшая агроэкоусадьба года» можно ознакомиться на сайте Белагропромбанка.

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Белагропромбанк» и предприятие «Агробизнесконсалт» объявляют о старте республиканского конкурса «Лучшая агроусадьба года». Об...
 
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