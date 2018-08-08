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Конкурс на лучшую агроэкоусадьбу объявлен в Беларуси
09.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Белагропромбанк» и предприятие «Агробизнесконсалт» объявляют о старте республиканского конкурса «Лучшая агроусадьба года». Об этом БЕЛТА сообщили в управлении маркетинга и общественных связей банка.
Республиканский конкурс проводится с целью оказания информационной поддержки субъектам агроэкотуризма, формирования благоприятных условий для его развития. По итогам деятельности агроусадеб за 2017 год будут выявлены победители в основных номинациях «Спорт и здоровье», «Этнокультура», «Экоусадьба», «Инновационный подход» и в дополнительных — «Народный выбор», «Признание», «Гран-при».
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Белагропромбанк» и предприятие «Агробизнесконсалт» объявляют о старте республиканского конкурса «Лучшая агроусадьба года». Об...
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