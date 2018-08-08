В Минске задержали соцработницу, которая украла у подопечного кошелек с рублями и долларами

В столице задержали социального работника, которая украла кошелек у своего подопечного. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

49-летняя минчанка работала социальным работником и помогала человеку. В один из визитов к нему она украла у подопечного кошелек с 250 долларами и 180 белорусскими рублями. Он обратился в милицию, и женщину задержали. Правда, часть денег она успела потратить на свои нужды.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) УК РБ. Санкция этой части статьи в качестве максимального наказания предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.