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В Минске задержали соцработницу, которая украла у подопечного кошелек с рублями и долларами
09.08.2018 10:58 — Новости Общества | Tut.by
В столице задержали социального работника, которая украла кошелек у своего подопечного. Об этом
49-летняя минчанка работала социальным работником и помогала человеку. В один из визитов к нему она украла у подопечного кошелек с 250 долларами и 180 белорусскими рублями. Он обратился в милицию, и женщину задержали. Правда, часть денег она успела потратить на свои нужды.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) УК РБ. Санкция этой части статьи в качестве максимального наказания предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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Часть денег она успела потратить.
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