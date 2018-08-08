Не все так гладко…

На заседании Борисовского райисполкома рассмотрен вопрос о ходе выполнения районного плана мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов Борисовского района за первое полугодие 2018 года.

Начальник Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Е.Н. Смирнова в докладе отметила, что наиболее успешно справились с плановыми заданиями по наведению порядка на земле такие предприятия и организации, как филиал «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», УП «Зачистье Агро», филиал «Нивки» ПУП «Бумажная фабрика» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь, Неманицкий, Метченский, Зембинский, Пригородный, Мстижский сельисполкомы.

За 6 месяцев 2018 года из запланированных 34 пунктов заданий районного плана мероприятий по наведению в 2018 году порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов Борисовского района за первое полугодие в полном объеме выполнены все 34.

Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов

Выполнено устройство 2 детских игровых площадок на дворовых территориях (200% от запланированного объема в отчетном периоде) (Мстижский сельсовет, ОАО «Здравушка-милк»).

Произведена посадка свыше 92850 тыс. штук деревьев и свыше 140 тыс. штук кустарников.

Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов

На животноводческих объектах в сельскохозяйственных организациях отремонтировано 5 ограждений.

Также следует указать на одну из важнейших проблем Борисовского района — хранение непригодных пестицидов. Количество непригодных пестицидов в Борисовском районе составляет более 150 тонн.

Хранение непригодных пестицидов во многих организациях происходит с нарушениями действующего законодательства. Однако следует отметить положительную работу УП «Зачистье Агро», которое в 2018 году произвело вывоз непригодных пестицидов на комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов в Гомельской области.

Поддержание в надлежащем состоянии территорий и объектов вдоль автомобильных дорог

В рамках обустройства, ремонта существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог установлены 2 малые архитектурные формы, выполнена установка 8 контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов.

Выполнено удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог на протяженности более 714,6 км.

Посажено вдоль автомобильных дорог более 3756 штук деревьев.

Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах

Среди 8 зон массового отдыха первое место занял центральный городской пляж, расположенный в районе пешеходного моста через р. Березину, площадью 800 кв. м, закрепленный за УП «Жилье» (Д.В. Казановский), ОАО «Борисовский завод агрегатов» (П.Н. Кацуба), ОАО «Борисовхлебпром» (В.Г. Дылюк).

Второе место заняла зона отдыха на правом берегу р. Березины в районе д. Большое Стахово и д. Дудинка, площадью 1,7 га, закрепленная за ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (В.В. Дереш), ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» (В.М. Амельянович), которыми в рамках акции «Чистый водоем» с 10.04.2018 г. по 27.04.2018 г. на территории закрепленной зоны отдыха на правом берегу р. Березины в районе д. Большое Стахово и д. Дудинка установлены оригинальные малые архитектурные формы, изготовленные руками работников.

ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» проведен конкурс на лучшую беседку на территориях закрепленных зон отдыха – на правом берегу р. Березины в районе д. Большое Стахово и д. Дудинка оборудовано, построено, окрашено 7 теневых навесов, зонтиков, беседок. В мероприятии участвовало 16 лесничеств. На территории зоны отдыха у р. Березины «Пески» в районе д. Малое Стахово ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» произвело ремонт беседок и малых архитектурных форм. Борисовское лесничество оборудовало 2 беседки, другие малые архитектурные формы на территории места отдыха «Высокий берег» у р. Сха в районе д. Житьково. Всего ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» построено 16 новых беседок и отремонтированы существующие.

Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых

Рекультивирован 1 отработанный внутрихозяйственный карьер на площади 0,5 га в д. Зачистье (УП «Зачистье Агро»). По двум хозяйствам (ОАО «Мирополье», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель») продлены сроки временного пользования земельными участками для разработки внутрихозяйственного карьера по добыче песчано-гравийной смеси.

Проведение мелиоративных мероприятий

Проведены работы на мелиоративных каналах по очистке от заиления на протяженности 11 км, от древесно-кустарниковой растительности на протяженности 13 км.

Задание по поддержанию в надлежащем состоянии территорий лесного фонда выполнено в полном объеме

ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз» регулярно производится уборка отходов на территории лесного фонда, в том числе на территориях, прилегающих к площадкам вдоль автомобильных дорог, к дачным кооперативам и другим территориям, — 340 га, проводятся рубки ухода за лесом и санитарные рубки, в том числе на территориях, прилегающих к площадкам вдоль автомобильных дорог, к дачным кооперативам и другим территориям, — 345 га.

Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского

На первое полугодие 2018 года в Борисовском районе было запланировано выполнение работ по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского химическим способом на площади 15,09 га. Учитывая прошлогоднюю обсемененность территории, фактически работы были выполнены на площади 27,7 га.

Борисовской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды за первое полугодие 2018 года проведено 166 рейдовых мероприятий, мониторингов, выявлено 117 нарушений, выдано 142 предписания, составлен 51 протокол. Сумма штрафов составила 14969,5 рубля. Установлено 4 факта причинения вреда окружающей среде. Следует отметить, что в большинстве случаев только после того, как земплепользователем не было принято никаких мер, его привлекали к административной ответственности.