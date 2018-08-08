При проведении тактико-специальных занятий в качестве вводных отрабатывались загорания помещений и покрытий кровли.
|
Проверка боеготовности подразделений по ЧС
09.08.2018 — Новости Общества | Единство
При проведении тактико-специальных занятий в качестве вводных отрабатывались загорания помещений и покрытий кровли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дежурными сменами ЦОУ управления, ШЛЧС Борисовского, Молодечненского, Несвижского и Солигорского Г(Р)ОЧС 7 августа 2018 г. осуществлена проверка организации несения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)