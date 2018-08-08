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"Почему-то не вижу среди обвиняемых офицерского состава". Суд допрашивает маму погибшего Коржича

09.08.2018 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В четверг, 9 августа, Минский областной суд продолжил рассматривать уголовное дело о гибели рядового солдата Коржича в Печах. Как передает корреспондент TUT.BY, показания дает мама погибшего, Светлана Коржич.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суд определил, что обвиняемые должны быть допрошены первыми, однако они воспользовались своим правом и отказались от дачи на данной стадии процесса. Сержанты выступят после потерпевших и свидетелей.

Во время процесса Светлана Коржич, мама погибшего рядового, выступает в суде эмоционально. Ее внимательно слушают обвиняемые, делая при этом записи в тетрадях.

— Саша мне сказал: «Отслужу в армии и буду спать спокойно «, хотя была возможность взять отсрочку. Мы проводили его в торжественной обстановке. Сын стал служить в мае 2016 года, ему как раз перечислили зарплату в 600 рублей, а уже после 5 июня позвонил и сказал: денег уже нет. В части пошел слух, что приехал богатенький хлопчык из Пинска, и у него можно было забирать деньги, — вспоминает в суде Светлана Коржич.

По словам женщины, каждую неделю она отправляла сыну по 50 рублей, помимо этого к нему ездили друзья, привозили продукты. А потом в какой-то момент сенсорный телефон рядового Коржича оказался у обвиняемого Евгения Барановского.

— Все шло нормально, пока ставки не возросли. Это не защитники отечества, а преступная группировка. Я почему-то не вижу здесь офицерского состава, — говорит Светлана Коржич, показывая рукой на клетку с обвиняемыми.


Справа — Важевич, слева — Барановский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Женщина рассказала, как однажды ночью Александр проснулся и увидел, что другой солдат висит в петле. Коржич его снял и тем самым спас жизнь. Чем больше служил Александр Коржич, тем больше денег нужно было ему высылать.

— Уже по 50 рублей ежедневно, - уточняет мама погибшего солдата.

Незадолго до смерти Коржича его маме позвонил сержант Барановский, интересовался, чем болел рядовой и не симулирует ли он болезнь. В сентябре 2017 года Коржич дважды попадал в медроту.

— Во время нашего последнего разговора сын сказал: «Мама, осталось продержаться две недели". Высокий суд, поймите, я готова была заплатить, чтобы сына не били и он спал спокойно. В сентябре выслала 100 рублей, а потом Саша отказался им платить, - рассказывает во время допроса потерпевшая Светлана Коржич.

Женщина не верит, что сын мог покончить с собой. У него были планы на жизнь: собирался открыть собственное дело, семья достроила большой дом. Светлана Коржич в очередной раз отмечает: она не знает, что было с 26 сентября по 3 октября. В период, когда пропал Александр Коржич и его тело было найдено в подвале.

— Где был солдат? Почему никто его не ищет? Я звонила Барановскому, трубку не снимал. Создается впечатление: они знали, где он находится, — предполагает потерпевшая. — А потом Барановский потребовал у сына 150 рублей за то, что сын попал в медроту. Они же взяли Сашу как заложника. Выходит, чтобы служить в армии, нужно нанять телохранителя? За несколько дней до смерти Коржич заплатил Евгению Барановскому 30 рублей, чтобы тот его охранял.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в первый день суда на процесс пришло 24 потерпевших и журналисты, в зале оставалось много свободных мест. Четыре часа прокурор Юрий Шерснев зачитывал обвинение сержантам: Евгению Барановскому, Егору Скуратовичу и Антону Важнику. Им вменяют ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч.ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), Барановскому еще ч. 1 ст. 205 (Кража). Максимальный срок — 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, военнослужащие неоднократно брали у подчиненных деньги за право пользоваться мобильными телефонами и требовали от них продукты. В обвинении подробно описывается этот список: пакетики кофе «Нескафе», пакетики кофе «Голден», вафли, сигареты, «Роллтон», шаурма, пицца, пирожки, семечки. Светлана Коржич, мама погибшего солдата, возмутилась таким обвинением. Ведь о последнем дне жизни сына сказано мало и скупо: 26 сентября Александр пошел в подвальное помещение и повесился. К этому его подтолкнули действия сержантов, которые требовали деньги, еду и заставляли выполнять физические упражнения после отбоя.

— За кофе и «Роллтон» не убивают, я устала сидеть и слушать это, — говорила в первый день суда журналистам Светлана Коржич. — Только сказали, что Саша пропал 26 сентября, пошел и повесился. Я с этим не согласна. Каждую неделю скидывала по 50 рублей, уже и купила бы им этот кофе и «Роллтон».

Сержантов обвиняют в доведении до самоубийства рядового Коржича, предъявляя им статью ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия). Фигуранты дела ее не признают. По версии следствия, обвиняемые неоднократно поднимали солдат после отбоя и заставляли отжиматься, иногда это нужно было делать в противогазе.

— С замиранием на полусогнутых руках, что те и делали против своей воли, испытывая моральные страдания и унижения, — зачитывал обвинение прокурор Юрий Шерснев.

Кроме того, солдат били по рукам и ногам, а одного из них заставили облизать ершик для унитаза.

 
 
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В четверг, 9 августа, Минский областной суд продолжил рассматривать уголовное дело о гибели рядового солдата Коржича в Печах. Как передает корреспондент TUT.BY,...
 
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