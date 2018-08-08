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СК: Журналисты в изоляторе на Окрестина имеют статус задержанных, а не арестованных

09.08.2018 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Почему журналистов по «делу БелТА задержали и поместили в изолятор, как реагирует Следственный комитет на международные протесты по этому поводу и каким редакциям СМИ нужно ожидать прихода следователей, рассказали «Радио Свобода» в СК.


Фото: Ольга Шукайло

Журналисты, которых допросили по «делу БелТА» и поместили в изолятор на улице Окрестина, имеют статус задержанных, а не арестованных, пояснил в разговоре с журналистом «Свободы» руководитель отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

На вопрос о том, почему журналистов, которые проходят по «мягкой статье» Уголовного кодекса, решили арестовать, несмотря на то, что в таком случае арест на время следствия не предусмотрен, представитель СК ответил:

— Какого-то централизованного решения тут нет. Решение об изоляции принимают следователи, которые ведут дела, это в их компетенции. Каждый следователь в своем уголовном деле принимает решение насчет проведения дальнейших следственных действий. Он видит, как они развиваются и что нужно дальше для расследования. Ни о каком аресте сейчас не идет речь.

Кабакович добавил, что следствие объективно разбирается по поводу правонарушений и «старается не останавливать работы объектов хозяйствования, не парализовать их деятельность».

— Мы стараемся быть открытыми, и дальше при проведении следственных действий до СМИ будет доводиться информация об их ходе с учетом интересов следствия. Нужно понять, что, согласно с Уголовно-процессуальным кодексом, следователь решает, какие материалы можно обнародовать.

— Почему родственники долго не знали, в каком статусе их родные — журналисты, задержанные по «делу БелТА»?

— Могу сказать, что позавчера до конца дня все родственники были проинформированы о том, где находятся задержанные журналисты, это значит, оповещение произошло в срок, определенный законом.

— Можете ли сказать, какие редакции будут следующими?

— Я не могу прогнозировать, предварительное расследование продолжается. Добавлю, что не нужно сюда вплетать редакции. Противоправные действия совершались физическими лицами.

Сергей Кабакович добавил, что в ближайшие дни следователи примут решение, отпустят задержанных на три дня журналистов, или применят другую меру пресечения.

Напомним, 7 августа обыски и задержания прошли в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН. В СК заявили, что поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

8 августа СК заявил о задержании журналистов Алексея Жукова и Павла Быковского. Также ведомство сообщило о следственных действиях с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи».

Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступили Совет Европы, «Репортеры без границ». Офис TUT.BY посетили дипломаты из США и Евросоюза.

Основатель TUT.BY Юрий Зиссер 8 августа провел на допросе в Следственном комитете около двух часов.

 
 
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Журналисты, которых допросили по "делу БелТА" и поместили в изолятор на улице Окрестина, имеют статус задержанных, а не арестованных, пояснил в разговоре с...
 
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