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СК: Журналисты в изоляторе на Окрестина имеют статус задержанных, а не арестованных
09.08.2018 11:30 — Новости Общества | Tut.by
Почему журналистов по «делу БелТА задержали и поместили в изолятор, как реагирует Следственный комитет на международные протесты по этому поводу и каким редакциям СМИ нужно ожидать прихода следователей,
Журналисты, которых допросили по «делу БелТА» и поместили в изолятор на улице Окрестина, имеют статус задержанных, а не арестованных, пояснил в разговоре с журналистом «Свободы» руководитель отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.
На вопрос о том, почему журналистов, которые проходят по «мягкой статье» Уголовного кодекса, решили арестовать, несмотря на то, что в таком случае арест на время следствия не предусмотрен, представитель СК ответил:
— Какого-то централизованного решения тут нет. Решение об изоляции принимают следователи, которые ведут дела, это в их компетенции. Каждый следователь в своем уголовном деле принимает решение насчет проведения дальнейших следственных действий. Он видит, как они развиваются и что нужно дальше для расследования. Ни о каком аресте сейчас не идет речь.
Кабакович добавил, что следствие объективно разбирается по поводу правонарушений и «старается не останавливать работы объектов хозяйствования, не парализовать их деятельность».
— Мы стараемся быть открытыми, и дальше при проведении следственных действий до СМИ будет доводиться информация об их ходе с учетом интересов следствия. Нужно понять, что, согласно с Уголовно-процессуальным кодексом, следователь решает, какие материалы можно обнародовать.
— Почему родственники долго не знали, в каком статусе их родные — журналисты, задержанные по «делу БелТА»?
— Могу сказать, что позавчера до конца дня все родственники были проинформированы о том, где находятся задержанные журналисты, это значит, оповещение произошло в срок, определенный законом.
— Можете ли сказать, какие редакции будут следующими?
— Я не могу прогнозировать, предварительное расследование продолжается. Добавлю, что не нужно сюда вплетать редакции. Противоправные действия совершались физическими лицами.
Сергей Кабакович добавил, что в ближайшие дни следователи примут решение, отпустят задержанных на три дня журналистов, или применят другую меру пресечения.
Напомним, 7 августа
Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
8 августа СК
Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступили
Основатель TUT.BY Юрий Зиссер 8 августа
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Журналисты, которых допросили по "делу БелТА" и поместили в изолятор на улице Окрестина, имеют статус задержанных, а не арестованных, пояснил в разговоре с...
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