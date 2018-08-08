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В Гродненском районе лиса "подружилась" с дачниками и приводит свой выводок в гости на участок

09.08.2018 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Рыжая гостья не первый год приводит свое потомство на дачный участок семьи Шишковых. Лисята людей не боятся. Резвятся на газоне, как щенки. И попрошайничают лакомства. Видеороликов с участием лесных гостей насобиралось уже много. О странной дружбе лисы и людей рассказывает телеканал СТВ.


К хулиганам на своем огороде Галина Шишкова относится снисходительно. Руководствуется фразой мужа: лук растет у всех, а лисята — нет.

 — Это дети, маленькие дети. Они ознакомились со всем, что только видели. Они обнюхивали, обходили кресла. Потом они решили попробовать моего мужа на вкус: лизнули ногу — а он счастливый сидит! — смеется Галина.

История этой дружбы началась четыре года назад. Дача расположена у самого леса — оттуда и пришла непрошеная гостья.

Хозяин зашел в сарай и не поверила своим глазам — лиса и лисята. Сначала выкармливала лисят в пристройке, потом перебралась в детскую песочницу. А когда малыши подросли, лисье семейство ушло.

Шло время, и от животных не было вестей. А в этом году ушастый десант стал наведываться на дачу.


— Сидим, пьем чай. Вдруг что-то пробежало. Смотрим, что-то рыженькое. Лисенок! Потом как-то стою на лужайке, смотрим, один щенок появился, второй, я говорю: «Галя!». Третий, четвертый, пятый, шестой! —  вспоминает Евгений Шишков.

Евгений поначалу насторожился — а вдруг больные? Но опасения не подтвердились — лисята-подростки ведут себя дружелюбно. И даже понимают слово «нельзя». Чаще других прибегают самец и самка. Супруги между собой их называют Смельчак и Белохвостик.


Приручать лисят хозяева дачи не собираются. Животных даже не кормят, чтобы лисы сами учились добывать пищу.

Вот такая разумная, осторожная и невероятно позитивная дружба человека и зверя.

 
 
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Рыжая гостья не первый год приводит свое потомство на дачный участок семьи Шишковых. Лисята людей не боятся. Резвятся на газоне, как щенки. И попрошайничают...
 
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