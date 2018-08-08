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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 августа из-за жары

09.08.2018 11:24 — Новости Общества | БелТА  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 августа из-за жары

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем по западу республики порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 11 по востоку до 19 градусов тепла по юго-западу. Днем прогнозируется 25-30 выше нуля, по юго-западу - до плюс 32.-0-

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Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 10 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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