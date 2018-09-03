Тренажеры с дефектами и неучтенные детские травмы: прокуратура области проверила учреждения образования и спорта

Органы прокуратуры Гомельской области совместно с иными компетентными ведомствами выявили нарушения законодательства в сфере занятий физкультурой и спортом в учреждениях образования и спортивных учреждениях. Это позволило прокурорам сделать вывод о недостаточности ранее принятых мер по охране жизни и здоровья детей.

В школах Буда-Кошелевского района в истекшем учебном году в 11, 9 и 4 классах занятия по физкультуре ставили первым уроком, что противоречило санитарным нормам и правилам. Спортивные маты длительное время не выбивали, с них не убирали пыль.

В учреждениях образования Мозырского района прокурорам не смогли представить медицинские справки о состоянии здоровья. На их основании учащиеся должны были распределяться на медицинские группы для занятий по предмету «Физкультура и здоровье».

Во время отсутствия руководителей специальных медицинских групп в школах г.Гомеля, Кормянского, Светлогорского и Лоевского районов уроки проводили преподаватели без специальной подготовки.

В спортивной школе Петриковского района не всегда своевременно проверяли исправность спортивного оборудования и инвентаря. Учащихся допускали в зал с тренажерами, имевшими дефекты в конструкциях.

Администрации школ не во всех случаях извещались о травмировании несовершеннолетних. Сведения о микротравмах не заносились в соответствующий журнал.

Согласно материалам выборочных проверок в некоторых случаях не изучались несчастные случаи с воспитанниками учебно-спортивных учреждений.

В одной из школ олимпийского резерва г.Гомеля несовершеннолетняя при выполнении акробатического элемента упала на левую руку, что привело к перелому локтевого сустава у девочки. Этот несчастный случай никто не расследовал.

В учреждения здравоохранения со спортивными травмами в 2017 году обратилось 875 детей, тогда как по сведениям управления спорта и туризма облисполкома в 2017 году получено 686 таких травм.

Неналаженный обмен информацией между учреждениями здравоохранения, отсутствие нормативной базы по спортивному травматизму отрицательно сказались на его профилактике.

По мнению прокуроров, ответственные лица на недостаточном уровне контролировали состояние здоровья учащихся спортивных школ, в особенности после перенесенных ими заболеваний.

В спортивной школе Лоевского района тренеры и медицинские работники не требовали справки о состоянии здоровья учащихся после их отсутствия на занятиях в связи с болезнью.

В одной из школ олимпийского резерва г.Гомеля юных спортсменов допускали к занятиям после перенесенных болезней. Несмотря на противопоказания их не освобождали в течение определенного времени от занятий физической культурой.

Основные причины спортивных травм, названные по итогам прокурорских проверок:

· недостатки в работе по предупреждению травматизма;

· ошибки в организации занятий, недочеты в методике их проведения;

· неудовлетворительное состояние мест занятий и спортивного оборудования;

· неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия при проведении занятий;

· нарушение правил врачебного контроля.

По результатам проверок прокуроры районов области и г.Гомеля внесли 11 представлений, вынесли 8 предписаний. Прокуратура Гомельской области внесла представление в Гомельский облисполком.

После рассмотрения актов надзора 15 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Дефекты спортивного инвентаря и оборудования в учреждениях образования и спортивных учреждениях устранены.

Во исполнение поручения прокуратуры главное управление образования облисполкома разработало проект алгоритма контроля за состоянием здоровья детей после перенесенных заболеваний. Проект будет согласован со всеми заинтересованными ведомствами и доведен до учреждений для исполнения.

В третьем квартале 2018 года запланировано совместное заседание коллегий главного управления образования и управления спорта и туризма. Тема — организации занятий физической культурой и спортом в учреждениях образования и учебно-спортивных учреждениях.

Главное управление здравоохранения провело областной межведомственный семинар. Тема — проблемные вопросы по оформлению медицинских документов для допуска к занятиям физкультурой и спортом.