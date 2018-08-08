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Не удается выйти на связь с главным редактором БелаПАН Ириной Левшиной

09.08.2018 11:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Пропала связь с главным редактором информационной компании БелаПАН Ириной Левшиной.

Утром 9 августа Левшина не появилась на работе, ее мобильный телефон отключен.

Не исключено, что она задержана сотрудниками Следственного комитета в рамках "дела БелТА". Возможно также, что в ее квартире идет обыск и ей запрещено пользоваться телефоном.

Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович пока недоступен для комментариев.

7 августа была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

(Будет дополняться.)
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. Пропала связь с главным редактором информационной компании БелаПАН Ириной Левшиной. Утром 9 августа Левшина не появилась на работе, ее мобильный...
 
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