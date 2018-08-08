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Белорусам рекомендуют не посещать остров Ломбок в Индонезии из-за землетрясений

09.08.2018 12:10 — Новости Общества | БелТА  
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Индонезии рекомендует гражданам республики воздержаться от посещения провинции Западная Нуса-Тенгара (остров Ломбок) до стабилизации обстановки в регионе. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, распространенном в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

Очередное крупное землетрясение магнитудой 5,9 на индонезийском острове произошло днем 9 августа по местному времени.

Посольство Беларуси продолжает отслеживать ситуацию. Для граждан доступен канал экстренной связи с консульским сотрудником: обратиться за помощью можно по номеру +6287777700212.

По информации МИД Индонезии, среди иностранных граждан, пострадавших от землетрясения на острове Ломбок, белорусов не было.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Индонезии рекомендует гражданам республики воздержаться от посещения провинции Западная Нуса-Тенгара (остров...
 
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