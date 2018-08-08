|
Недостроенный гребной канал в Могилеве хотят превратить в многофункциональный спорткомплекс
09.08.2018 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Недостроенный гребной канал в Могилеве планируют перепрофилировать в многофункциональный спортивный комплекс с большим количеством секций для взрослых и детей. Об этом рассказал Сергей Баранов — главный инженер института «Могилевгражданпроект», специалисты которого работают над новым вариантом проекта.
По словам Сергея Баранова, сейчас изучается возможность создания на территории объекта 50-метрового бассейна на 10 дорожек. Если его построят, бассейн будет самым большим в области. Его размеры позволят проводить в Могилеве международные соревнования по плаванию.
Так недостроенная гребная база выглядит сейчас.
Строительство административно-спортивного корпуса гребного канала началось в 2011 году. Остановилось — в 2013-м.
Комитет госконтроля
В КГК отметили, что к появлению долгостроя привела не столько задержка финансирования, сколько недостаточное планирование строительства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По плану, тут должен появиться бассейн с 50-метровыми дорожками.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)