Недостроенный гребной канал в Могилеве хотят превратить в многофункциональный спорткомплекс

Недостроенный гребной канал в Могилеве планируют перепрофилировать в многофункциональный спортивный комплекс с большим количеством секций для взрослых и детей. Об этом рассказал Сергей Баранов — главный инженер института «Могилевгражданпроект», специалисты которого работают над новым вариантом проекта.



Фото: ИА «Могилевские ведомости»

По словам Сергея Баранова, сейчас изучается возможность создания на территории объекта 50-метрового бассейна на 10 дорожек. Если его построят, бассейн будет самым большим в области. Его размеры позволят проводить в Могилеве международные соревнования по плаванию.

Так недостроенная гребная база выглядит сейчас.

















Строительство административно-спортивного корпуса гребного канала началось в 2011 году. Остановилось — в 2013-м.

Комитет госконтроля назвал гребной канал самым проблемным долгостроем в Могилеве еще в 2016 году. Тогда контролеры выявили нарушения конструкции строения: на стенах была очевидная деформация, внутри стояла вода. Заказчиком объекта было областное управление капитального строительства, строилась гребная база за счет бюджета. На апрель 2016 года сумма вложенных в строительство объекта денег с перерасчетом составила 70 млрд неденоминированных рублей.

В КГК отметили, что к появлению долгостроя привела не столько задержка финансирования, сколько недостаточное планирование строительства.