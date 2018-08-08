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"Будем со своей символикой". У Министерства образования появились свои герб и флаг
09.08.2018 13:28 — Новости Общества | Tut.by
У Министерства образования появились свои герб и флаг,
В описании эмблемы написано: герб представляет собой темно-синий круг. В верхней его части изображено солнце, на диске которого расположен герб Республики Беларусь. Снизу — раскрытая книга. «Солнце и книга образуют стилизованное изображение цветка, под листиками которого находятся семена зеленого цвета», — указано в документе.
Эмблема может быть цветной, черно-белой и объемной. Она уже появилась на сайте министерства. Размещать ее будут на грамотах, сувенирах, в кабинетах представителей ведомства.
Что же касается флага, то из описания следует: это полотно темно-синего цвета, в центре которого размещен герб. Флаг может развеваться на зданиях министерства, а также организаций, которые входят в его структуру, на спортивных и других праздничных мероприятиях.
— Теперь на любых официальных и международных мероприятиях мы будем со своей символикой, — отмечают в пресс-службе министерства.
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У Министерства образования появились свои герб и флаг.
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