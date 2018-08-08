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Белорусские и российские полярники реализуют в Антарктике совместный научный проект

09.08.2018 13:22 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Белорусские и российские полярники будут работать над совместным научным проектом, сообщила пресс-служба Национальной академии наук.

7 и 8 августа белорусских ученых посетила делегация Российской антарктической экспедиции федерального государственного бюджетного учреждения "Институт Арктики и Антарктики" Росгидромета (Санкт-Петербург). Целью визита было рассмотрение хода выполнения в 2017—2018 годах плана мероприятий по реализации совместных белорусско-российских проектов в Антарктике. Ученые также обсудили планы научного и логистического сотрудничества на 2018—2019 годы, в том числе в рамках 11-й Белорусской антарктической экспедиции и 64-й Российской антарктической экспедиции.

Члены российской делегации приняли участие в расширенном рабочем заседании межведомственной комиссии Беларуси по вопросам Антарктики, которое состоялось 7 августа в НАН Беларуси, а также в рабочей встрече участников двусторонней рабочей группы.

Как отметил во время встречи с руководством НАНБ заместитель директора Института Арктики и Антарктики, начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков, во время проведения 11-й Белорусской антарктической экспедиции сезона-2018/2019 белорусские и российские полярники будут выполнять совместный научный проект.

Председатель президиума НАНБ Владимир Гусаков подчеркнул: "У нас выстраивается стратегическое партнерство с российской стороной по сотрудничеству в Антарктике. Подписано соответствующее соглашение. В дальнейшем наши планы по укреплению своих позиций в Антарктике мы связываем с долгосрочным сотрудничеством и равноправным партнерством с Российской Федерацией, рассчитываем на профессиональную и товарищескую поддержку со стороны российских коллег. Здесь надо взаимодействовать и помогать друг другу".
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. Белорусские и российские полярники будут работать над совместным научным проектом, сообщила пресс-служба Национальной академии наук. 7 и 8...
 
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