Загадать желание успеют все — нас ждёт самый красивый звездопад года





Падение около сотни метеоритов за час смогут наблюдать земляне в эти выходные — астрономы обещают самый красивый звездопад в этом году.

По сообщениям Московского планетария, максимум метеорного потока Персеиды выпадет на ночь с 12 на 13 августа, однако отдельные «падающие звёзды» можно увидеть уже сейчас. Наибольшее же число метеоров земляне увидят в период между 23 часами 12 августа и 11 часами 13 августа.

Специалисты обещают, что условия для наблюдения за звездопадом будут очень хорошими, поскольку 11 августа будет новолуние. Наблюдать за звёздами лучше за городом, вдали от яркого освещения. Больше других повезёт жителям средних северных широт, где метеорный поток будет виден лучше всего.

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Справка «ВГ»

Метеорный поток — это астрономическое явление, вызванное вторжением в слои атмосферы Земли большого количества метеорных тел, порождённых выбросами вещества из ядер комет или астероидов. Во время годичного вращения по своей орбите Земля периодически пересекает след, оставленный прохождением комет или астероидов. Частицы из этого следа попадают в атмосферу Земли и сгорают в ней, вызывая яркие вспышки. Сильный метеорный поток Персеиды порождён частицами вещества, оставленными после прохождения кометы Свифта – Туттла. Радиант этого метеорного потока расположен в созвездии Персей, поэтому он и получил такое название.