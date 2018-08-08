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БРСМ предлагает ребятам поработать в августе

09.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Теплые деньки августа скоро закончатся, но пока еще есть много свободного времени. Как же провести его с пользой? 
Для  ребят от 14 лет есть возможность трудоустройства в  спецлесхозе, а совершеннолетние могут потрудится в саду на сборе ягод и яблок
Поспешите, скоро такой возможности не будет до следующего лета!
По всем вопросам обращайтесь по тел.(2332) 3-25-49. Приходите в районный комитет ОО «БРСМ» (здание почты, 2 этаж). Здесь каждому будут рады!

БРСМ предлагает ребятам поработать в августе

 
 
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Теплые деньки августа скоро закончатся, но пока еще есть много свободного времени. Как же провести его с пользой?  Для  ребят от 14 лет есть возможность...
 
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Свислочская газета
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