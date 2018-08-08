БРСМ предлагает ребятам поработать в августе

Теплые деньки августа скоро закончатся, но пока еще есть много свободного времени. Как же провести его с пользой?

Для ребят от 14 лет есть возможность трудоустройства в спецлесхозе, а совершеннолетние могут потрудится в саду на сборе ягод и яблок

Поспешите, скоро такой возможности не будет до следующего лета!

По всем вопросам обращайтесь по тел.(2332) 3-25-49. Приходите в районный комитет ОО «БРСМ» (здание почты, 2 этаж). Здесь каждому будут рады!



