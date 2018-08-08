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БРСМ предлагает ребятам поработать в августе
09.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Теплые деньки августа скоро закончатся, но пока еще есть много свободного времени. Как же провести его с пользой?
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Теплые деньки августа скоро закончатся, но пока еще есть много свободного времени. Как же провести его с пользой? Для ребят от 14 лет есть возможность...
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