За 160$ в США и бесплатно в Японию. Как белорусам попасть в страны, для которых мы ввели безвиз?

Тридцатидневный безвиз для иностранцев из 74 государств заработал в Беларуси с 27 июля. А что в ответ? Могут ли белорусы попасть в эти страны, избегая визовых проволочек и лишних трат? TUT.BY изучил вопрос.



Фото: Иван Кокоулин

Безвиз: Китай, страны Африки и другая экзотика

Из всего «безвизового» списка сами белорусы могут попасть без визы в основном в экзотические страны.

Это Сейшельские острова, Намибия, Гамбия, Никарагуа, Панама. Пустят без лишней бюрократии в Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гаити, Доминику, Сент-Винсент и Гренадины, Перу. А еще — во Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Вануату и Микронезию.

Уже несколько лет с весны по осень становится безвизовой для белорусов Албания. В этом году такой режим действует с 1 апреля и по 30 октября.

Китай белорусы смогут посещать без визы с завтрашнего дня, 10 августа. До сих пор в эту страну нас пускали по визе, ее стоимость — 30 долларов (около 60 белорусских рублей).

Самые дорогие визы: США, ОМАН

Самой дорогой остается виза США — 160 долларов (около 319 рублей). Недешевая виза в Оман — 259 рублей, правда, если у вас есть многократный Шенген, то стоимость снизится в десять раз. Сбор за визу Великобритании — 242 белорусских рубля.

Канадская национальная виза обойдется для белорусов примерно в 152 рубля, причем получить ее можно только в Москве или Варшаве.

Виза в Новую Зеландию стоит 222 рубля, в Австралию — 206 рублей. Зато в случае с Австралией есть удобство: все документы можно подать онлайн, и за визой никуда ехать не надо, она электронная. Кстати, онлайн можно оформить и визу Сингапура, стоит она примерно 120 белорусских рублей.



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Шенген или национальная виза

В страны Шенгенской зоны стоимость визового сбора для белорусов — 60 евро (139 рублей). Несмотря на сообщения официальных лиц, до того, чтобы Шенген для белорусов подешевел до 35 евро, пока так и не дошло .

Есть страны, куда пускают по национальной визе, но сгодится и Шенген, если он у вас уже есть. Речь идет о Мексике, Сальвадоре, Болгарии, Румынии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Не дают туристических виз: Кувейт и Саудовская Аравия

В списке есть страны, куда белорусам попасть очень сложно. Например, вообще не выдает туристических виз Кувейт. В эту страну можно попасть только по бизнес-визе. При этом нужно подтвердить, что вы приехали именно для этой цели, оплатить проживание в дорогом отеле и трансфер.

Похожая история с Саудовской Аравией. Туристических виз нет, можно получить только бизнес-визу. Цена вопроса — около 900 долларов.

Виза даром: Япония

Закончим на хорошей ноте. Так, в далекую Японию виза белорусам хоть и нужна, но она — бесплатна.







