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В Витебском районе организовано соревнование среди молодых участников жатвы

09.08.2018 — Новости Общества | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)  
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Молодежные экипажи зерноуборочных комбайнов в составе старших комбайнеров и комбайнеров, а также молодые водители, занятые на отвозке зерна, в возрасте до 31 года включились в районное оперативное соревнование на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур.  
В Витебском районе организовано соревнование среди молодых участников жатвы

Учредителями подобного трудового состязания ежегодно выступают отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, райорганизация профсоюза работников АПК и райком ОО «БРСМ». Его цели — привлечение молодежи к реализации государственной аграрной политики, проведение своевременной и качественной уборки урожая зерновых и зернобобовых культур, повышение использования сельхозтехники, мотивация высокопроизводительного труда, пропаганда передового производственного опыта, а также популяризация среди молодых людей профессий аграрного профиля.

Не выдвигаются на награждение комбайновые экипажи и водители, которые имели случаи нарушения трудовой дисциплины, техники безопасности и пожарной безопасности.

Кроме чествования молодых хлеборобов прямо на рабочих местах, организаторами соревнования предусмотрены: молодежному экипажу, намолотившему первым в районе 1000 тонн зерна, — диплом и денежный приз в размере: старшему комбайнеру — до 1,2 тарифной ставки первого разряда, комбайнеру — до 1; экипажу, перешагнувшему рубеж по намолоту в  1500 тонн, — до 1,5 и 1,2 тарифной ставки первого разряда соответственно. Водителя-тысячника отметят дипломом и денежным призом в размере до 1,2 тарифной ставки первого разряда, полуторатысячника — дипломом и призом в размере до 1,5 тарифной ставки первого разряда. Те, кто первым на свой счет запишет 2000 тонн в составе экипажа зерноуборочного комбайна, будут удостоены диплома и подарка в денежном выражении: старший комбайнер — 7 базовых величин, комбайнер — 4. Водителю предусмотрен диплом и 7 «базовых». Кроме того, все они награждаются благодарностями райкома БРСМ.

Татьяна Диканова

 
 
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