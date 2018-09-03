По словам рыбака, длина сома составляет 1 метр 80 сантиметров, а масса — 48 килограмм 600 грамм, сообщается на странице
Читайте также:
Под Быховом рыбак поймал сома, который весит почти 50 килограммов (фото).
РЕКЛАМА
|
Фотофакт: В Витебске рыбак поймал сома, который весит почти 50 килограммов
09.08.2018 14:46 — Новости Общества | Intex-Press Online (Барановичи)
Фотофакт: В Витебске рыбак поймал сома, который весит почти 50 килограммов
Гигантского сома выловили 7 августа в Двине в черте города.
По словам рыбака, длина сома составляет 1 метр 80 сантиметров, а масса — 48 килограмм 600 грамм, сообщается на странице
РЕКЛАМА
Читайте intex-press.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гигантского сома выловили 7 августа в Двине в черте города.
|
Архив (Новости Общества)
Свежие газеты