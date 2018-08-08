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В "Зубренок" на оздоровление приедут 150 детей из Китая

09.08.2018 15:25 — Новости Общества | БелТА  
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В "Зубренок" на оздоровление приедут 150 детей из Китая
Фото из архива

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" на оздоровление приедут 150 детей из Китайской Народной Республики, сообщили БЕЛТА в "Зубренке".

"С 12 по 27 августа в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре будет реализован проект "Беларусь-Китай: навстречу друг другу", пройдут оздоровление 150 детей из Китайской Народной Республики. Впервые дети из Китая приезжали в НДЦ "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси в августе 2015 года", - рассказали в центре.

По назначениям врача китайским детям ежедневно будут предложены медицинские оздоровительные процедуры (кислородный коктейль, хвойно-жемчужные ванны, ароматерапия, аэроионотерапия, аппаратный массаж, бесконтактный массаж), прогулки, воздушные и солнечные ванны, посещение тропы здоровья.

Кроме того, подготовлена культурно-досуговая программа: вечер белорусско-китайской дружбы, фестиваль искусств, квесты, костер дружбы, мастер-класс "Национальный сувенир". Китайские ребята станут участниками проекта "Равный обучает равного", где познакомят со своей культурой белорусских детей. Много внимания уделено также занятиям физкультурой: посещение бассейна, сауны, спортивных площадок, катание на лодках, катамаранах, катере, водном аттракционе "Банан", скейтах, роликах, велосипедах, гироскутерах, совместные спортивные мероприятия с белорусскими детьми (товарищеские матчи, спортландии).

Гости из Китая смогут познакомиться с достопримечательностями Беларуси на экскурсиях "Замки Беларуси" (Мирский и Несвижский замки), "Нарочанское кольцо", во время обзорной экскурсии по Минску. Кроме того, китайская делегация посетит учебно-экскурсионный центр старинной бытовой культуры белорусов XIX века "Хутор Неслучь".

С 2015 года в НДЦ "Зубренок" летом работает профильный отряд по изучению китайского языка, ребята из которого примут участие в совместных мероприятиях.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" на оздоровление приедут 150 детей из Китайской Народной...
 
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