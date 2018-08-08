﻿ Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении денег ОАО "Бабушкина крынка". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении денег ОАО "Бабушкина крынка"

09.08.2018 14:17 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 9 августа. Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств ОАО "Бабушкина крынка", сообщил Следственный комитет.

Следствие установило, что главный инженер предприятия, действуя вместе с супругой и 30-летним знакомым, запрещал подчиненным приобретать товары у организаций, с которыми общество ранее сотрудничало. Вместо этого подчиненных обязывали закупать товары по необоснованно завышенным ценам у подконтрольных участникам преступной группы организаций, которые были созданы исключительно для хищения средств "Бабушкиной крынки". В результате преступной деятельности с октября 2013 года по февраль 2017 года группа завладела более чем 416 тыс. рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы по статье Уголовного кодекса "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Дело передано прокурору для направления в суд.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 августа. Завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств ОАО "Бабушкина крынка", сообщил Следственный комитет. Следствие установило,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Корреспондента БелаПАН Татьяну Коровенкову допросили в СК в присутствии адвоката
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика