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Вынесен приговор жительнице Столина за незаконную торговлю ювелирными изделиями

09.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Вынесен приговор жительнице Столина за незаконную торговлю ювелирными изделиями
На протяжении нескольких лет жительница Столина К. занималась незаконной  продажей ювелирных  изделий. С 2014 по 2017 год она продала трём своим знакомым несколько ювелирных изделий без  оттиска государственного пробирного клейма Республики Беларусь и оттиска государственного пробирного клейма СССР, общая стоимость которых составила более 1200 долларов США. По данному факту в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело.
В июле этого года в суде Столинского района состоялось открытое судебное заседание под председательством судьи Карасинского Д. И. и с участием государственного обвинителя Хомича А. С.
К. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 223 (Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) камнями) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Стоит отметить, что максимальное наказание по данной статье предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Несмотря на показания свидетелей, гражданка К. свою вину не признала и отрицала все факты продажи драгоценностей.
При обыске у гражданки К. было изъято более 150 ювелирных изделий и более 4000 долларов США, на имущество наложен арест.
В результате собранных неопровержимых доказательств суд признал обвиняемую виновной в совершении преступлений в ч. 1 и ч. 2 ст. 223 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
При назначении размера и вида наказания суд учел характер и степень общественной опасности, мотивы и цели содеянного, способ, обстановку содеянного, личность виновной, характер нанесенного вреда и размер причиненного ущерба.
Суд назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 320 базовых величин на сумму 7840 рублей без конфискации имущества.Также драгоценные изделия, реализованные гражданкой К., согласно ч. 6 ст. 61 Уголовного кодекса Республики Беларусь конфисковали в доход государства.
Наталия
ЦЕЦЕРСКАЯ

 
 
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На протяжении нескольких лет жительница Столина К. занималась незаконной  продажей ювелирных  изделий. С 2014 по 2017 год она продала трём
 
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