Вынесен приговор жительнице Столина за незаконную торговлю ювелирными изделиями



На протяжении нескольких лет жительница Столина К. занималась незаконной продажей ювелирных изделий. С 2014 по 2017 год она продала трём своим знакомым несколько ювелирных изделий без оттиска государственного пробирного клейма Республики Беларусь и оттиска государственного пробирного клейма СССР, общая стоимость которых составила более 1200 долларов США. По данному факту в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело.

В июле этого года в суде Столинского района состоялось открытое судебное заседание под председательством судьи Карасинского Д. И. и с участием государственного обвинителя Хомича А. С.

К. было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 223 (Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и (или) камнями) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Стоит отметить, что максимальное наказание по данной статье предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Несмотря на показания свидетелей, гражданка К. свою вину не признала и отрицала все факты продажи драгоценностей.

При обыске у гражданки К. было изъято более 150 ювелирных изделий и более 4000 долларов США, на имущество наложен арест.

В результате собранных неопровержимых доказательств суд признал обвиняемую виновной в совершении преступлений в ч. 1 и ч. 2 ст. 223 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

При назначении размера и вида наказания суд учел характер и степень общественной опасности, мотивы и цели содеянного, способ, обстановку содеянного, личность виновной, характер нанесенного вреда и размер причиненного ущерба.

Суд назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 320 базовых величин на сумму 7840 рублей без конфискации имущества.Также драгоценные изделия, реализованные гражданкой К., согласно ч. 6 ст. 61 Уголовного кодекса Республики Беларусь конфисковали в доход государства.

Наталия

ЦЕЦЕРСКАЯ