9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Белтехосмотр" поддерживает предложение об изменении механизма уплаты дорожного сбора. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник производственно-технического отдела предприятия Михаил Михаловский.

Дорожный сбор, или государственную пошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, начали взимать с 2014 года. Размер платы варьируется от 2 до 25 базовых величин в зависимости от типа транспортного средства и его разрешенной максимальной массы (сейчас 1 БВ составляет Br24,5). Стоимость проведения техосмотра на диагностических станциях составляет от Br9 до Br40 в зависимости от типа транспортного средства. Разрешение на допуск к участию в дорожном движении выдается только после уплаты госпошлины.

"Механизм взимания госпошлины так и не стал восприниматься обществом как приемлемый. Сохраняется его неприятие автовладельцами. Мы видим это по количеству транспортных средств, которые представляются для прохождения техосмотра. Их становится все меньше. Поэтому мы поддерживаем предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от процедуры прохождения техосмотра", - отметил Михаил Михаловский. Он подчеркнул, что, чем больше автомобилей будут проходить гостехосмотр, тем меньше будет случаться происшествий, связанных с их неудовлетворительным техническим состоянием.

Если в 2013 году "Белтехосмотр" выдал почти 1,870 млн разрешений на допуск к участию в дорожном движении, то в 2017-м - 1,382 млн. В январе-июле 2018 года было выдано 725 тыс. разрешений, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщала ранее заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, ведется работа над изменением порядка уплаты госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В том числе рассматривается уплата ее помесячно или поквартально по выбору плательщика, а за более длительный период - с применением понижающего коэффициента. Предлагается отвязать уплату этого платежа от прохождения техосмотра, а контроль за его уплатой осуществлять с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. Разработчиком соответствующего документа является Министерство финансов.-0-