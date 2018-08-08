Супруги Юрченко из Полесья отметили бриллиантовую свадьбу

В жизни у нас много хороших и печальных, обыденных и необычайных событий, встреч, моментов. Но юбилей брака – дата особая, волнительная. Вот и супруги Михаил Федорович и Ольга Антоновна Юрченко из агрогородка Полесье пережили недавно несколько незабываемых радостных минут: бриллиантовые юбиляры в этом году принимали поздравления и гостей. Ровно 60 лет они вместе – душа в душу, ладонь к ладони.



Супруги воспитали дочь и троих сыновей, следят, как подрастают их пятеро внуков и трое правнуков, самой младшенькой из которых, Полине, всего четыре с половиной месяца. А на днях Михаил Федорович вновь заключил в объятия близких, приехавших разделить с отцом семейное торжество – имениннику исполнилось 85 лет.

Засожевский уроженец не смог пойти в школу в положенный срок – этому помешала война, и посему учил алфавит и таблицу умножения уже после освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Закончив семь классов, поехал по вербовке в Москву на строительство института горного дела. Многие его сверстники не выдерживали и возвращались домой, но Михаил был парнем с твердой волей и крепкими руками. Трудностей не испугался, не сломался под тяжестью нагрузок. Были у него и насыщенные трудом будни, и праздничные выходные. В один из таких дней ему повезло на торжественном параде Победы увидеть Сталина. Об этом случае юноша затем восторженно рассказывал друзьям.

По достижении призывного возраста Михаила Федоровича забрали в армию, где он служил в учебном отряде подводного плавания и противолодочной обороны им.Кирова в Ленинграде на Васильевском острове, в качестве гидроакустика четыре с половиной года ходил в водах Каспийского моря. После демобилизации закончил гомельское училище механизации, работал трактористом, комбайнером. Встретил обаятельную девушку и взял ее в жены. Из-за полученной в аварии травмы вынужден был перейти на легкий труд – диктором колхозного радиоузла. Затем – электромонтером. Семь лет стоял у руля руководства Полесского сельского Совета, параллельно заочно закончив Краснобережский техникум по специальности агрономия. Начальник производственного участка, секретарь парткома, агроном по кормопроизводству – везде довелось испробовать свои силы, реализовать полученные знания, накопленный опыт. За успешное выполнение поручений и обязательств удостоен знаков победителя соцсоревнования, медали за трудовую доблесть в ознаменование 100-летия В.И.Ленина. Из трудовой биографии хорошо запомнилось, когда в колхозе было заготовлено для общественного стада 750 тонн сена. Михаил Федорович умел и поработать, и повеселиться. Активно участвовал в художественной самодеятельности, гармонь под его ловкими пальцами, казалось, сама пела на все лады. Будучи на заслуженном отдыхе, был избран председателем ветеранской организации. Его жена также прошла богатый профессиональный путь – в трудовой книжке Ольги Антоновны 34 года в сфере образования. Работала в Барсуках директором школы, а после – учителем начальных классов в Полесье.

У этих замечательных людей за спиной всего с лихвой: и боли, и труда, и слез, и веселья. Они сумели пройти через испытания и трудности, достойно выдержали превратности судьбы, справились с невзгодами. И теперь, оглядываясь назад, уверены – хорошего все-таки было больше!

В.БОГДАНОВИЧ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Супруги Юрченко из Полесья отметили бриллиантовую свадьбу В жизни у нас много хороших и печальных, обыденных и необычайных событий, встреч, моментов. Но юбилей брака – дата особая, волнительная. Вот и супруги Михаил...