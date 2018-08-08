ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Супруги Юрченко из Полесья отметили бриллиантовую свадьбу

09.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

В жизни у нас много хороших и печальных, обыденных и необычайных событий, встреч, моментов. Но юбилей брака – дата особая, волнительная. Вот и супруги Михаил Федорович и Ольга Антоновна Юрченко из агрогородка Полесье пережили недавно несколько незабываемых радостных минут: бриллиантовые юбиляры в этом году принимали поздравления и гостей. Ровно 60 лет они вместе – душа в душу, ладонь к ладони.
Супруги Юрченко из Полесья отметили бриллиантовую свадьбу
Супруги воспитали дочь и троих сыновей, следят, как подрастают их пятеро внуков и трое правнуков, самой младшенькой из которых, Полине, всего четыре с половиной месяца. А на днях Михаил Федорович вновь заключил в объятия близких, приехавших разделить с отцом семейное торжество – имениннику исполнилось 85 лет.
Засожевский уроженец не смог пойти в школу в положенный срок – этому помешала война, и посему учил алфавит и таблицу умножения уже после освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Закончив семь классов, поехал по вербовке в Москву на строительство института горного дела. Многие его сверстники не выдерживали и возвращались домой, но Михаил был парнем с твердой волей и крепкими руками. Трудностей не испугался, не сломался под тяжестью нагрузок. Были у него и насыщенные трудом будни, и праздничные выходные. В один из таких дней ему повезло на торжественном параде Победы увидеть Сталина. Об этом случае юноша затем восторженно рассказывал друзьям.
По достижении призывного возраста Михаила Федоровича забрали в армию, где он служил в учебном отряде подводного плавания и противолодочной обороны им.Кирова в Ленинграде на Васильевском острове, в качестве гидроакустика четыре с половиной года ходил в водах Каспийского моря. После демобилизации закончил гомельское училище механизации, работал трактористом, комбайнером. Встретил обаятельную девушку и взял ее в жены. Из-за полученной в аварии травмы вынужден был перейти на легкий труд – диктором колхозного радиоузла. Затем – электромонтером. Семь лет стоял у руля руководства Полесского сельского Совета, параллельно заочно закончив Краснобережский техникум по специальности агрономия. Начальник производственного участка, секретарь парткома, агроном по кормопроизводству – везде довелось испробовать свои силы, реализовать полученные знания, накопленный опыт. За успешное выполнение поручений и обязательств удостоен знаков победителя соцсоревнования, медали за трудовую доблесть в ознаменование 100-летия В.И.Ленина. Из трудовой биографии хорошо запомнилось, когда в колхозе было заготовлено для общественного стада 750 тонн сена. Михаил Федорович умел и поработать, и повеселиться. Активно участвовал в художественной самодеятельности, гармонь под его ловкими пальцами, казалось, сама пела на все лады. Будучи на заслуженном отдыхе, был избран председателем ветеранской организации. Его жена также прошла богатый профессиональный путь – в трудовой книжке Ольги Антоновны 34 года в сфере образования. Работала в Барсуках директором школы, а после – учителем начальных классов в Полесье.
У этих замечательных людей за спиной всего с лихвой: и боли, и труда, и слез, и веселья. Они сумели пройти через испытания и трудности, достойно выдержали превратности судьбы, справились с невзгодами. И теперь, оглядываясь назад, уверены – хорошего все-таки было больше!
В.БОГДАНОВИЧ.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жизни у нас много хороших и печальных, обыденных и необычайных событий, встреч, моментов. Но юбилей брака – дата особая, волнительная. Вот и супруги Михаил...
 
Новости дня
Новости общества
 
В июле национальный аэропорт Минск обслужил на 9,2% больше вылетов, чем годом ранее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика