ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбавьте скорость, если на дороге дети

09.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Тяжело воспринимать шокирующую статистику о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детях. На Гомельщине за полугодие она такова: 16 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 17 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Сбавьте скорость, если на дороге дети
В подавляющем большинстве несчастные случаи на дороге происходят из-за наезда на пешеходов и не соблюдения водителями скоростного режима. Стоит напомнить автомобилистам, что пешеходный переход – это единственная возможность безопасно пересечь проезжую часть. Не забывайте, что где-то и ваши сыновья и дочери переходят улицу, и они рассчитывают на то, что вежливый водитель их обязательно пропустит. Снизьте заблаговременно скорость при подъезде к «зебре» и уступите дорогу пешему. Пугающе много травм в ДТП получают несовершеннолетние и по вине родителей. В подавляющем большинстве аварий со страшным исходом дети не находились в специальном автомобильном кресле. Тогда как обуздать подобные факты представлялось возможным. Ведь борьба за пристегнутого ребенка – это фактически борьба за его жизнь. Не стоит игнорировать это правило.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тяжело воспринимать шокирующую статистику о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детях. На Гомельщине за полугодие она такова: 16 ДТП с участием...
 
Новости дня
Новости общества
 
В июле национальный аэропорт Минск обслужил на 9,2% больше вылетов, чем годом ранее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика