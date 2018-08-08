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Сбавьте скорость, если на дороге дети
09.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Тяжело воспринимать шокирующую статистику о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детях. На Гомельщине за полугодие она такова: 16 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 17 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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Тяжело воспринимать шокирующую статистику о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детях. На Гомельщине за полугодие она такова: 16 ДТП с участием...
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