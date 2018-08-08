Тяжело воспринимать шокирующую статистику о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детях. На Гомельщине за полугодие она такова: 16 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 17 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести.



В подавляющем большинстве несчастные случаи на дороге происходят из-за наезда на пешеходов и не соблюдения водителями скоростного режима. Стоит напомнить автомобилистам, что пешеходный переход – это единственная возможность безопасно пересечь проезжую часть. Не забывайте, что где-то и ваши сыновья и дочери переходят улицу, и они рассчитывают на то, что вежливый водитель их обязательно пропустит. Снизьте заблаговременно скорость при подъезде к «зебре» и уступите дорогу пешему. Пугающе много травм в ДТП получают несовершеннолетние и по вине родителей. В подавляющем большинстве аварий со страшным исходом дети не находились в специальном автомобильном кресле. Тогда как обуздать подобные факты представлялось возможным. Ведь борьба за пристегнутого ребенка – это фактически борьба за его жизнь. Не стоит игнорировать это правило.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сбавьте скорость, если на дороге дети Тяжело воспринимать шокирующую статистику о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детях. На Гомельщине за полугодие она такова: 16 ДТП с участием...