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Парня не пустили в шортах в исполком. Юрист: "Нет норм, которые устанавливают дресс-код посетителям"

09.08.2018 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY обратился брестчанин Максим. Не так давно он попал в курьезную ситуацию. На улице было +28, молодой человек пришел в шортах в брестский облисполком, но охранник в здание его не пропустил. «Но почему?» — не понимает парень.


Снимок используется в качестве иллюстрации.

— На улице жара, я пришел по делам, — описывает свою ситуацию Максим. — На мне были шорты до колена, майка-поло и светлые кроссовки. Охранник на входе отказался меня пропускать. Свое решение он объяснил коротко: у него приказ от руководителя. Какого именно не указал. Учитывая, что спорить в таких случаях бесполезно, я ушел. Но вопрос у меня остался: «Если я не работаю в этом здании, почему я обязан соблюдать дресс-код?»

В Брестском облисполкоме пояснили, что нерешенных вопросов относительно одежды у них не возникало. И предупредили: если у человека есть вопрос, ему всегда готовы все пояснить.

TUT.BY попросил прокомментировать ситуацию специалистов юридической компании REVER.

— В Беларуси нет законодательных норм, которые бы устанавливали определенный дресс-код или запрет на какую-то одежду для посетителей общественных мест. В том числе госучреждений, — поясняют юристы. — При этом одежда не должна оголять интимные части тела, нельзя появиться в общественном месте и в нижнем белье. Это может расцениваться как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф до 30 «базовых» или административный арест.

По словам специалистов, законных оснований, чтобы не пустить кого-то в шортах в здание исполкома, музея или ресторана, нет. Исключение действует лишь тогда, когда человек появляется в общественном месте в грязной одежде и может испачкать других или повредить имущество организации.

— Организации вправе внутренними документами устанавливать требования к внешнему виду и одежде только своих работников, — продолжают в юридической компании REVER. — Руководство может, а в некоторых случаях обязано прописать правила внешнего вида для сотрудников. Это может быть вызвано производственной необходимостью или тем, что нарушение дресс-кода мешает сотруднику выполнять свои обязанности.

В законодательстве, говорят юристы, есть обязательные требования к некоторым работникам носить специальную, санитарную, форменную, а иногда и фирменную одежду. Эти правила нарушать нельзя.

— В Беларуси планировали разрешить владельцам кафе и ресторанов устанавливать дресс-код для посетителей. Но все закончилось на стадии обсуждения, — отмечают собеседники.

— Что делать человеку, которого не пустили в административное здание из-за неподходящей одежды?

— Он можете оставить запись в Книге замечаний и предложений. Но привлечь организацию к ответственности в этом случае нельзя.

 
 
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В редакцию TUT.BY обратился брестчанин Максим. Не так давно он попал в курьезную ситуацию. На улице было +28, молодой человек пришел в шортах в облисполком, но охранник в...
 
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