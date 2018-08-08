14 августа Брестское агентство по государственной регистрации недвижимого имущества (БТИ) проведет единый информационный день по оказанию бесплатных консультаций

«Уважаемые граждане, представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели!

14 августа 2018 года с 9.00 до 12.00 часов в агентстве по государственной регистрации недвижимого имущества (БТИ) по адресу: г. Брест, ул. Гоголя, 2В будет проводиться единый информационный день по оказанию бесплатных консультаций по вопросам разъяснения законодательства в области землеустройства, архитектуры, государственной регистрации и оценки недвижимого имущества. Консультации оказываются специалистами исполкома и агентства по регистрации. Приглашаем обращаться с интересующими Вас вопросами», — сообщает агентство.

Для сведения сообщаем адреса агентства, филиалов и бюро, где проводятся единые информационные дни:

Наименование Адрес Брестское агентство 224005, г. Брест, ул. Гоголя, 2В Барановичский филиал 225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул.Брестская, 186 Ляховичское бюро 225372, Брестская обл., г. Ляховичи, ул.Южакова, 19 Березовский филиал 225210, Брестская обл., г. Береза, ул.Ленина, 104А Дрогичинское бюро 225830, Брестская обл., г. Дрогичин, ул.Чкалова, 6 Ивацевичское бюро 225250, Брестская обл., г. Ивацевичи, ул.Дзержинского, 30 Пинский филиал 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Брестская, 83 Давид-Городокское бюро 225540, Брестская обл., г. Давид-Городок, ул. Энергетическая, 15 Ивановское бюро 225800, Брестская обл., г. Иваново, ул. Северная, 2Б Столинское бюро 225510, Брестская обл., г. Столин, ул. Советская, 75 Кобринский филиал 225306, Брестская обл., г. Кобрин, пл.Свободы, 11 Жабинковское бюро 225110, Брестская обл., г. Жабинка, ул.Свободы, 6А Малоритское бюро 225910, Брестская обл., г. Малорита, ул.Ленина, 9 Лунинецкий филиал 225644, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 74 Ганцевичское бюро 225440, Брестская обл., г. Ганцевичи, ул.Коммунистическая, 5 Микашевичское бюро 225610, Брестская обл., г. Микашевичи, ул. Первомайская, 11 Пружанский филиал 225133, Брестская обл., г. Пружаны, ул. Советская, 9 Каменецкое бюро 225050, Брестская обл., г. Каменец, ул.Чкалова, 40