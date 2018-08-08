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14 августа Брестское агентство по государственной регистрации недвижимого имущества (БТИ) проведет единый информационный день
09.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)
14 августа Брестское агентство по государственной регистрации недвижимого имущества (БТИ) проведет единый информационный день по оказанию бесплатных консультаций
«Уважаемые граждане, представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели!
14 августа 2018 года с 9.00 до 12.00 часов в агентстве по государственной регистрации недвижимого имущества (БТИ) по адресу: г. Брест, ул. Гоголя, 2В будет проводиться единый информационный день по оказанию бесплатных консультаций по вопросам разъяснения законодательства в области землеустройства, архитектуры, государственной регистрации и оценки недвижимого имущества. Консультации оказываются специалистами исполкома и агентства по регистрации. Приглашаем обращаться с интересующими Вас вопросами», — сообщает агентство.
Для сведения сообщаем адреса агентства, филиалов и бюро, где проводятся единые информационные дни:
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14 августа Брестское агентство по государственной регистрации недвижимого имущества (БТИ) проведет единый информационный день
Бесплатные консультации по вопросам разъяснения законодательства в области землеустройства, архитектуры, государственной регистрации и оценки недвижимого...
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