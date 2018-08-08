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Председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Иосифович Наркевич провел личный прием граждан в Селецком сельисполкоме

09.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Информация об этом была заблаговременно опубликована в районной газете «Маяк», и возможностью поделиться своими проблемами с надеждой на их положительное разрешение воспользовались не только жители аг. Селец, но и г. Березы.  Приятно было слышать, что все они в начале беседы благодарили Юрия Иосифовича за те добрые перемены, которые произошли на Березовщине за годы его работы на посту председателя Березовского райисполкома, и за ту помощь и содействие, которые он лично им оказал в то время.

Жительнице аг. Селец А.С. Лим 79 лет, проблем со здоровьем и у нее, и у мужа много, но они еще держат корову. Анастасию Степановну не устраивает качество сена, которое ей выделили. Депутат областного Совета депутатов заверил, что сено заменят на более качественное. Женщина также рассказала, что очень благодарна начальнику филиала №1 Белоозерская городская больница Сергею Сергеевичу Василевскому, который отвез ее к белоозерским врачам-офтальмологам для консультации. Хорошо отзываются сельчуки и о директоре ОАО «Нарутовичи» Александре Анатольевиче Каштеляне, который уважает людей и идет навстречу их просьбам.

Если вопрос с сеном решить было несложно, то ситуация в семье, воспитывающей приемного ребенка, требует более детального изучения в целях поиска наиболее оптимального варианта по восстановлению в очереди на улучшение жилищных условий. Поэтому Юрий Иосифович дал поручение руководителям соответствующих служб, чтобы разобраться и оказать содействие в решении этого вопроса. 

Председатель областного Совета депутатов подчеркнул, что существующие законы надо выполнять, но бывают отдельные ситуации, которые надо учитывать, чтобы не лишать человека его законных прав. А что касается положительных отзывов о работе руководителей разных отраслей, то они и назначены для того, чтобы уважать людей и решать их насущные проблемы.

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Информация об этом была заблаговременно опубликована в районной газете «Маяк», и возможностью поделиться своими проблемами с надеждой на их положительное...
 
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Ивьевский край
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Lida.Info
Лидская газета
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