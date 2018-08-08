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В СК продолжается допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной

09.08.2018 17:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Не менее пяти часов в Следственном комитете продолжается допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. При допросе присутствует ее адвокат.

Левшина была задержана сегодня утром. В СК отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА".

"С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.

Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.

7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. В этот же день прошел обыск в редакции БелаПАН, который длился не менее семи часов, в Следственном комитете проведен допрос редактора БелаПАН Андрея Середы.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. Не менее пяти часов в Следственном комитете продолжается допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. При допросе присутствует ее адвокат. ...
 
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