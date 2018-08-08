|
В СК продолжается допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной
09.08.2018 17:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 августа. Не менее пяти часов в Следственном комитете продолжается допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. При допросе присутствует ее адвокат.
Левшина была задержана сегодня утром. В СК отметили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА".
"С ней проводятся следственные действия", — заявил начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата СК Сергей Кабакович.
Связь с Левшиной пропала утром 9 августа. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера.
7 августа в рамках уголовного дела была задержана международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. В этот же день прошел обыск в редакции БелаПАН, который длился не менее семи часов, в Следственном комитете проведен допрос редактора БелаПАН Андрея Середы.
Алексей Александров, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 августа. Не менее пяти часов в Следственном комитете продолжается допрос главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной. При допросе присутствует ее адвокат. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)