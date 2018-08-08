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В июле национальный аэропорт Минск обслужил на 9,2% больше вылетов, чем годом ранее

09.08.2018 17:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. В июле 2018 года национальный аэропорт Минск обслужил 2.610 самолето-вылетов, сообщает сайт авиапредприятия. Это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За июль аэропорт обслужил 534.622 пассажира, прирост пассажиропотока составил 7,8%.

Всего за семь месяцев текущего года аэропорт обслужил 2 млн 483 тыс. 912 пассажиров (прирост 8,5%) и 14 тыс. 749 самолето-вылетов (прирост 6,4%).


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. В июле 2018 года национальный аэропорт Минск обслужил 2.610 самолето-вылетов, сообщает сайт авиапредприятия. Это на 9,2% больше по сравнению с...
 
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