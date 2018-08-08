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МВД: В течение последних суток в стране зарегистрировано 276 преступлений и 24 происшествия

09.08.2018 16:45 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. В течение последних суток в стране зарегистрировано 276 преступлений и 24 происшествия, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По линии уголовного розыска зарегистрировано 168 преступлений, по 97 из которых установлены подозреваемые.

Так, в сфере фальшивомонетничества в Бресте и Бобруйске (Могилевская область) изъяты две купюры номиналом 100 долларов США.

В сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в деревне Городок Глусского района (Могилевская область) 7 августа в 16.10 участковый инспектор милиции задержал неработающего жителя городского поселка Октябрьский. Задержанный оборудовал в доме, который снимал, специально приспособленное помещение для выращивания конопли. Изъято 12 грамм высушенной марихуаны, 10 кустов этого растения и оборудование. Возбуждено дело по части 1 ст. 328 УК.

В это же день в Жлобине (Гомельская область) в 16.40 сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми РОВД по месту жительства задержали неработающую женщину, у которой обнаружено и изъято 10 кг некурительного табачного изделия "насвай".

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло вблизи Гомеля. В 23.55 житель Лиды, управляя грузовой автомашиной "Мерседес", столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком и погиб.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минск, 9 августа. В течение последних суток в стране зарегистрировано 276 преступлений и 24 происшествия, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. По...
 
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