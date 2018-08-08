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После двух суток задержания отпустили редактора tut.by Галину Уласик

09.08.2018 15:40 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Следственный комитет отпустил редактора tut.by Галину Уласик после двух суток ее содержания в ИВС на Окрестина по "делу БелТА".

Ее встречали дочь, коллеги, друзья.

Галина Уласик сообщила, что находится в статусе подозреваемой, но с нее не брали подписку о невыезде. Из конфискованных вещей не вернули только ноутбук и телефон.

В ИВС с Уласик обращались корректно. В частности интересовались состоянием здоровья. Она была в пятиместной камере, но с ней вместе находились только еще две женщины.

Галина Уласик рассказала некоторые подробности своего задержания. По ее словам, в шесть утра 7 августа к ней в дверь позвонил милиционер и сказал, что пришел по поводу кражи в подъезде. Когда она открыла дверь, в квартиру вошли не менее семи человек. Обыск продолжался два часа, после чего ее увезли в СК.
БелаПАН
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. Следственный комитет отпустил редактора tut.by Галину Уласик после двух суток ее содержания в ИВС на Окрестина по "делу БелТА". Ее встречали дочь,...
 
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