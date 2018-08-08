|
После двух суток задержания отпустили редактора tut.by Галину Уласик
09.08.2018 15:40 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 августа. Следственный комитет отпустил редактора
Ее встречали дочь, коллеги, друзья.
Галина Уласик сообщила, что находится в статусе подозреваемой, но с нее не брали подписку о невыезде. Из конфискованных вещей не вернули только ноутбук и телефон.
В ИВС с Уласик обращались корректно. В частности интересовались состоянием здоровья. Она была в пятиместной камере, но с ней вместе находились только еще две женщины.
Галина Уласик рассказала некоторые подробности своего задержания. По ее словам, в шесть утра 7 августа к ней в дверь позвонил милиционер и сказал, что пришел по поводу кражи в подъезде. Когда она открыла дверь, в квартиру вошли не менее семи человек. Обыск продолжался два часа, после чего ее увезли в СК.
БелаПАН
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 августа. Следственный комитет отпустил редактора tut.by Галину Уласик после двух суток ее содержания в ИВС на Окрестина по "делу БелТА". Ее встречали дочь,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)