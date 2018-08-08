Фото Министерства обороны

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные вышли в финал конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр, который прошел на полигоне Алабино (Московская область России), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве обороны.

Конкуренцию трем белорусским экипажам составляли команды из Индии, Сербии и Казахстана. В непростой борьбе, во время заезда пропала связь и пришлось срочно менять танк, белорусам удалось финишировать с результатом 1 час 44 минуты и пробиться в финал.

Решающий заезд "Танкового биатлона" состоится 11 августа. В нем примут участие команды из Беларуси, Казахстана, Китая и России.

Как сообщалось, в конкурсе танкистов принимали участие команды из 23 стран. Всего программа игр включает 28 конкурсов. АрМИ проходят с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России.-0-