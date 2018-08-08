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460 километров пути и десятки святых мест

09.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Чечерский храм Преображения Господня встречал участников велопробега «По святым местам». Более 300 километров на велосипедах преодолели гомельские школьники, чтобы приехать на Чечерщину, побывав до этого в трех районах Могилевской области и нескольких  Гомельщины.
460 километров пути и десятки святых мест
После экскурсии по древнейшему храму, прошла неофициальная беседа со священнослужителями. В воскресной школе для ребят был накрыт сытный обед и организован небольшой отдых. Подкрепившись и набравшись сил, они отправились на берег Сожа, где разбили палаточный лагерь и остались на ночевку.  Наутро следующего дня настоятель храма отец Георгий благословил вело-паломников на дальнейший путь. Впереди у них еще полторы сотни километров…
Руководитель группы Вячеслав Антоненко, директор 12-й школы Гомеля  рассказал, что программа велопробега не ограничивается посещением святых мест. Она включает в себя спортивные и туристические соревнования, а также различные игры. Подобное мероприятие проходит уже третий год, оно сплачивает его участников и дает возможность развиваться не только физически, но и духовно. А организовывает его Гомельская епархия, администрация Железнодорожного района Гомеля и Ассоциация белорусской федерации футбола.

 
Теги: Гомель
 
 
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Чечерский храм Преображения Господня встречал участников велопробега «По святым местам». Более 300 километров на велосипедах преодолели гомельские школьники,...
 
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