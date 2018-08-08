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460 километров пути и десятки святых мест
09.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Чечерский храм Преображения Господня встречал участников велопробега «По святым местам». Более 300 километров на велосипедах преодолели гомельские школьники, чтобы приехать на Чечерщину, побывав до этого в трех районах Могилевской области и нескольких Гомельщины.
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Чечерский храм Преображения Господня встречал участников велопробега «По святым местам». Более 300 километров на велосипедах преодолели гомельские школьники,...
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