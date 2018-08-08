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В Бресте девушка купила в гипермаркете связку бананов с "загадочной" лягушкой

09.08.2018 18:55 — Новости Общества | Tut.by  
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8 августа жительница Бреста Елена принесла домой связку бананов из гипермаркета, в которой была маленькая лягушка золотисто-перламутрового цвета «в крапинку».


Фото: читательница Елена

Семья женщины сначала настороженно отнеслась к «гостье» — вдруг ядовитая. Однако вскоре все опасения развеялись. Как рассказала TUT.BY Елена, ее дочь — биолог по специальности — настояла на том, что лягушку нужно отдать специалистам. Новые хозяева «экзота» засунули ее в баночку и отнесли в Брестский госуниверситет.

— Но там лягушку принимать отказались, — сообщила TUT.BY Елена.


Фото: читательница Елена

Тогда земноводное отнесли в центр внешкольной работы, где раньше работал «живой уголок», но и там ее не смогли принять. К счастью, одна из сотрудниц увлекается лягушками и взяла ее к себе.

— Лягушку мне принесли в баночке с петрушкой и перевязанной марлечкой, — рассказала TUT.BY Ирина, приютившая лягушку. — А я обожаю такие бяки, которых все боятся, и приняла ее. Потом поняла, что надо бы узнать, что это за вид. В интернете поискали экзотических лягушек, но ее среди них не нашли. Я принесла ее домой, сходила в зоомагазин, чтобы ей мотыля купить, но оказалось, что ей нужны живые мухи.

Вид лягушки из связки бананов пока точно не определен. Газета «Наша Нiва» предположила, что это американская лающая квакша.

Замдиректора полесского аграрно-экологического института Виктор Демянчик сообщил TUT.BY, что в скором времени к Ирине заедет сотрудник их учреждения и изымет особь на изучение. Ожидается, что в скором времени станет ясно, что же за лягушка жила в бананах из магазина.

 
Теги: Брест
 
 
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Вид "банановой лягушки" теперь будут определять специалисты.
 
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