8 августа жительница Бреста Елена принесла домой связку бананов из гипермаркета, в которой была маленькая лягушка золотисто-перламутрового цвета «в крапинку».



Фото: читательница Елена

Семья женщины сначала настороженно отнеслась к «гостье» — вдруг ядовитая. Однако вскоре все опасения развеялись. Как рассказала TUT.BY Елена, ее дочь — биолог по специальности — настояла на том, что лягушку нужно отдать специалистам. Новые хозяева «экзота» засунули ее в баночку и отнесли в Брестский госуниверситет.

— Но там лягушку принимать отказались, — сообщила TUT.BY Елена.



Фото: читательница Елена

Тогда земноводное отнесли в центр внешкольной работы, где раньше работал «живой уголок», но и там ее не смогли принять. К счастью, одна из сотрудниц увлекается лягушками и взяла ее к себе.

— Лягушку мне принесли в баночке с петрушкой и перевязанной марлечкой, — рассказала TUT.BY Ирина, приютившая лягушку. — А я обожаю такие бяки, которых все боятся, и приняла ее. Потом поняла, что надо бы узнать, что это за вид. В интернете поискали экзотических лягушек, но ее среди них не нашли. Я принесла ее домой, сходила в зоомагазин, чтобы ей мотыля купить, но оказалось, что ей нужны живые мухи.

Вид лягушки из связки бананов пока точно не определен. Газета «Наша Нiва» предположила , что это американская лающая квакша.

Замдиректора полесского аграрно-экологического института Виктор Демянчик сообщил TUT.BY, что в скором времени к Ирине заедет сотрудник их учреждения и изымет особь на изучение. Ожидается, что в скором времени станет ясно, что же за лягушка жила в бананах из магазина.