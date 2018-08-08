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Задерживается прибытие некоторых авиарейсов в Минск

09.08.2018 19:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Сразу несколько рейсов задерживаются, сообщается на онлайн-табло Национального аэропорта Минск.


Снимок используется для иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По табло прилетов Национального аэропорта Минск видно, что на несколько часов задерживается рейс B2898 «Белавиа» из Ганновера. Он должен был прибыть в Минск в 13.20, но ожидается лишь в 20.35. Задержаны также рейс «Белавиа» B2812 из Белграда и Будапешта и рейс «Аэрофлота» SU1832 из Шереметьево.

Кроме того, задержан рейс LH1488 авиакомпании «Люфтганза» из Франкфурта. По расписанию он должен прибыть в 20.15. Онлайн-табло аэропорта Франкфурта показывает несколько отмененных рейсов.

В Национальном аэропорту Минск сообщили, что задержки не связаны с деятельностью аэропорта, и направили за комментариями в авиакомпании. В «Белавиа» причину, по которой задерживаются рейсы, не прокомментировали.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержаны рейсы "Белавиа", "Аэрофлота", "Люфтганзы", об этом сообщает табло Национального аэропорта "Минск".
 
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