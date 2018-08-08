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Задерживается прибытие некоторых авиарейсов в Минск
09.08.2018 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Сразу несколько рейсов задерживаются, сообщается на
По табло прилетов Национального аэропорта Минск видно, что на несколько часов
Кроме того, задержан рейс LH1488 авиакомпании «Люфтганза» из Франкфурта. По расписанию он должен прибыть в 20.15. Онлайн-табло аэропорта Франкфурта показывает несколько
В Национальном аэропорту Минск сообщили, что задержки не связаны с деятельностью аэропорта, и направили за комментариями в авиакомпании. В «Белавиа» причину, по которой задерживаются рейсы, не прокомментировали.
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Задержаны рейсы "Белавиа", "Аэрофлота", "Люфтганзы", об этом сообщает табло Национального аэропорта "Минск".
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