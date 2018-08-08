В Беларуси легализовали азартные игры в интернете

Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино).

Для этого установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия.

В частности, для организации азартных игр в интернете необходимо специальное разрешение (лицензии) и наличие гарантийного депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае банкротства организатора. Также налоговым органом необходимо предоставлять удаленный доступ к виртуальному игорному заведению, а онлайн-казино должно быть подключено к специальной компьютерной кассовой системе. Данное требование обеспечит контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.

Кроме того, введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.