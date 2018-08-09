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СК: Главред tut.by Марина Золотова признала, что с ее ведома сотрудники незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке БелТА

09.08.2018 21:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Главный редактор ООО "ТутБай Медиа" Марина Золотова признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники компании незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП "БелТА". Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

"Данные сведения подтверждаются показаниями свидетелей, проходящих по делу", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, заявляет СК, "с учетом установленных в ходе расследования обстоятельств, а также того, что Марина Золотова является должностным лицом, ее действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (бездействие должностного лица)".

"Учитывая активное содействие расследованию, следователем принято решение о неприменении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Золотовой", — говорится в сообщении.

"Также, после проведения комплекса неотложных следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу следствием принято решение об освобождении Анны Калтыгиной, Галины Уласик, Анны Ермаченок и иных лиц, проходящих по делу", — сообщает СК.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. Главный редактор ООО "ТутБай Медиа" Марина Золотова признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники компании незаконно...
 
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