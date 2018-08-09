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Белорусская антиядерная кампания: Рекомендации европейских экспертов по БелАЭС должны быть применены до выдачи лицензии станции

09.08.2018 20:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Рекомендации европейских экспертов по БелАЭС должны быть применены до выдачи лицензии станции. С таким заявлением выступила 9 августа Белорусская антиядерная кампания.

"Сегодня на встрече представителей Госатомнадзора Беларуси, представителей СМИ и общественности с Марком Фоем, главой группы евроэкспертов, проводившей партнерскую проверку Национального доклада по стресс-тестам Белорусской АЭС, мы получили очередные аргументы в пользу того, что проект АЭС-2006, по которому возводится атомная электростанция под Островцом, должен быть серьезно доработан для его приведения в соответствие с нормами WENRA (Западноевропейской ассоциацией регуляторов в области ядерной безопасности) и МАГАТЭ", — отмечается в заявлении.

В то же время, подчеркнули в кампании, "результаты встречи не дали гарантии того, что рекомендации европейских экспертов серьезно воспринимаются в первую очередь эксплуатирующей организацией и все они будут выполнены перед вводом первого энергоблока Островецкой АЭС в строй, более того, представители белорусской стороны считают их избыточными".

"Мы поддерживаем готовность Госатомнадзора вести диалог с ЕС и общественностью по поводу исполнения рекомендаций, однако настаиваем на том, чтобы они были включены в Национальный план действий и выполнены до выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, даже если это потребует внесения изменений в белорусское законодательство и проектную документацию, — отмечается в заявлении. — Мы напоминаем, что стресс-тесты выполняются для снижения рисков атомных электростанций по узкому кругу вопросов и не могут служить доказательством безопасности. Наилучшей альтернативой, которая сбережет миллиардные инвестиции, откроет новые перспективы и обезопасит миллионы людей в радиусе воздействия Острвецкой АЭС от дополнительного и неприемлемого радиационного риска, является безъядерный путь развития и переход к устойчивой возобновляемой энергетике".

Как сообщалось, руководитель ENSREG (команда экспертов Европейской группы по регулированию ядерной безопасности) Марк Фой сообщил на брифинге в Минске 9 августа, что партнерская проверка стресс-тестов БелАЭС не выявила серьезных проблем с безопасностью проекта станции.

По его словам, партнерская проверка проводилась по трем основным компонентам в постфукусимском сценарии развития событий. В частности, изучалась устойчивость проекта к экстремальным природным явлениям, реагирование станции на продолжительную потерю электроэнергии и конечного поглощения тепла, а также система управления тяжелыми авариями. Фой презентовал выводы и рекомендации по итогам партнерской проверки. В качестве положительных аспектов проекта БелАЭС он назвал наличие системы пассивного отвода остаточного тепла при помощи парогенератора в защитной оболочке, наличие ловушки расплава.

Он также остановился на мерах, относящихся к уровню глубинной защиты станции для предотвращения тяжелых аварий или управления ими. В качестве плюсов проекта эксперт также выделил наличие полноценного симулятора аварий.

"Еще одна хорошая практика — наличие хорошо оборудованной пожарной бригады на площадке АЭС", — подчеркнул он. Еще одним положительным моментом Фой назвал наличие в Беларуси крепких связей между проектировщиками АЭС и научным сообществом. Рекомендации ENSREG касаются недостаточно исследованных моментов. Белорусской стороне предлагается провести комплексную оценку сейсмической устойчивости станции в контексте произошедшего в 1908 году землетрясения недалеко от нынешней площадки строительства. "Мы рекомендуем изучить происшествие и сделать его обзор, изучить его природу и характер, а также завершить составление каталогов сейсмического зонирования", — сказал Фой.

Еще одна рекомендация касается установки постоянных источников электроэнергии на случай полной потери электричества — так называемого блэкаута. Также рекомендуется найти альтернативное решение о подаче воды для охлаждения активной зоны реактора.

ENSREG — команда экспертов Европейской группы по регулированию ядерной безопасности — принимала участие в стресс-тестировании белорусской АЭС. Впервые они побывали в Беларуси в марте этого года. В июне совет по партнерской проверке вновь посетил Минск для представления отчета государственным органам и администрации БелАЭС.

Стресс-тестирование различных АЭС начали проводить после аварии на японской атомной электростанции Фукусима-1 в марте 2011 года. 23 июня 2011 года Беларусь присоединилась к декларации о всеобъемлющей оценке рисков АЭС, таким образом согласившись провести тестирование строящейся атомной станции с учетом требований, разработанных европейской группой регуляторов ядерных объектов.

Стресс-тесты БелАЭС в 2016—2017 годах проводила санкт-петербургская компания "Атом-проект", которая входит в состав российской госкорпорации "Росатом" — генподрядчика строительства станции. В конце октября 2017 года департамент по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) МЧС Беларуси подготовил национальный доклад.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. Рекомендации европейских экспертов по БелАЭС должны быть применены до выдачи лицензии станции. С таким заявлением выступила 9 августа Белорусская...
 
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