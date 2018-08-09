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"Репортеры без границ" возмущены задержаниями журналистов в Беларуси

09.08.2018 18:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Международная организация "Репортеры без границ" возмущены задержаниями сотрудников независимых СМИ в Беларуси.

Как отмечается в заявлении организации, 7 августа в редакциях информационной компании БелаПАН и портала Tut.by, а также в квартирах журналистов проведены обыски, не менее десяти журналистов доставлены в Следственный комитет для допросов. Большинство из них до сих пор находится в изоляторе временного содержания, в том числе минский корреспондент "Немецкой волны" (Deutsche Welle) Павел Быковский. 8 августа в его квартире прошел обыск, конфисковано оборудование.

Также "Репортеры без границ" напоминают, что сегодня задержана главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, в квартире которой также прошел обыск.

"Обыски и аресты — очевидная попытка запугать независимых журналистов", — заявил председатель правления организации Михаэль Редиске. Он призвал белорусские власти "немедленно освободить всех взятых под стражу журналистов".

Организация напоминает, что в рейтинге свободы прессы Беларусь занимает 155-е место из 180 государств.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. Международная организация "Репортеры без границ" возмущены задержаниями сотрудников независимых СМИ в Беларуси. Как отмечается в заявлении...
 
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