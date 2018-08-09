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"Мама, почему ты так долго?". Редакторов TUT.BY отпустили из СК

10.08.2018 00:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 9 августа Следственный комитет освободил главреда портала TUT.BY Марину Золотову и редакторов Анну Калтыгину, Галину Уласик и Анну Ермаченок и журналистов других СМИ. Но расследование по «делу БелТА» продолжается.
 
Сотрудники TUT.BY ждали своих коллег у стен СК вместе с родственниками журналисток. Эмоции от встречи — в нашем видео.
 
 
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Вечером 9 августа Следственный комитет освободил главреда портала TUT.BY Марину Золотову и редакторов Анну Калтыгину, Галину Уласик и Анну Ермаченок и журналистов...
 
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