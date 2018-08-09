|
"Мама, почему ты так долго?". Редакторов TUT.BY отпустили из СК
10.08.2018 00:37 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 9 августа Следственный комитет освободил главреда портала TUT.BY Марину Золотову и редакторов Анну Калтыгину, Галину Уласик и Анну Ермаченок и журналистов других СМИ. Но расследование по «делу БелТА» продолжается.
Сотрудники
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 9 августа Следственный комитет освободил главреда портала TUT.BY Марину Золотову и редакторов Анну Калтыгину, Галину Уласик и Анну Ермаченок и журналистов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)