В Бресте задержали 70-летнего валютчика, который менял деньги на рынке

В Бресте в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был задержан 70-летний брестчанин, который осуществлял валютно-обменные операции около отделения одного из банков, расположенных на рынке, пишет «Брестская газета».



Фото: ОБЭП Московского РОВД Бреста

В ходе личного обыска у валютчика изъяли 1376 долларов, 290 евро, 27 600 российских рублей и более 700 белорусских рублей, что в эквиваленте составляет свыше 2500 долларов США, сообщает УБЭП УВД Брестского облисполкома.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Всего с начала года на нарушение порядка проведения валютных операций задержаны 34 человека.