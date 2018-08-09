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В Бресте задержали 70-летнего валютчика, который менял деньги на рынке

10.08.2018 07:08 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был задержан 70-летний брестчанин, который осуществлял валютно-обменные операции около отделения одного из банков, расположенных на рынке, пишет «Брестская газета».


Фото: ОБЭП Московского РОВД Бреста

В ходе личного обыска у валютчика изъяли 1376 долларов, 290 евро, 27 600 российских рублей и более 700 белорусских рублей, что в эквиваленте составляет свыше 2500 долларов США, сообщает УБЭП УВД Брестского облисполкома.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Всего с начала года на нарушение порядка проведения валютных операций задержаны 34 человека.

 
Теги: Брест
 
 
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При себе у пожилого мужчины было более 2 500 долларов в эквиваленте. Валюта изъята.
 
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