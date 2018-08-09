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Журналисты на свободе, разгромный футбол и интерес к валюте - самое важное за вчера

10.08.2018 07:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Наконец-то мы встречаем день с хорошими новостями: журналисты TUT.BY, которые были задержаны по «делу БЕЛТА», на свободе. После обеда мы встречали Галину Уласик, а вечером из здания Следственного комитета вышли Анна Калтыгина, Анна Ермаченок и Марина Золотова. Также освободили корреспондента RFRM Алексея Жукова. Ночью освободили журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову. Сотрудники TUT.BY ждали своих коллег у стен СК вместе с родственниками журналисток. Эмоции от встречи — в нашем видео.

К сожалению, на данный момент задержанными остаются редактор БелаПАН Ирина Левшина и корреспондент Deutsche Welle Павел Быковский. Надеемся, что совсем скоро и они будут дома. Еще раз спасибо всем за поддержку!


ВАЖНОЕ

Ну, а теперь к другим новостям. Валюта-то дорожает: вчера заметно подрос курс доллара и евро. При этом уже 30 месяцев белорусы остаются чистыми продавцами валюты. То есть, сдаем мы больше, чем покупаем в обменниках. Правда, в июле спрос на доллары-евро несколько вырос.

К сожалению, белорусы все чаще берут больничные. И от этого страдают не только они сами, но и бюджет. Выплаты на пособия по временной нетрудоспособности растут. В качестве варианта решения проблемы, как мы помним, предлагают поменять систему больничных — например, в некоторых случаях платить деньги с четвертого дня болезни. Пока чиновники решают, что делать, мы посмотрели, как увеличивались затраты и какие самые распространенные причины ухода на больничный.

Мы продолжаем следить за самым громких процессом в белорусским армии — делом погибшего Саши Коржича. Вчера показания в суде давала его мама. Женщина не верит, что сын мог покончить с собой. У него были планы на жизнь: собирался открыть собственное дело, семья достроила большой дом. Светлана Коржич в очередной раз отмечает: она не знает, что было с 26 сентября по 3 октября. В период, когда пропал Александр Коржич и его тело было найдено в подвале. Вчера же суд перешел к допросу потерпевших солдат.


ПОПУЛЯРНОЕ

У любителей футбола вчера был праздник — шикарный матч с шикарным счетом: минское «Динамо» буквально разгромило именитый российский «Зенит». Но есть и ложка дегтя: на Кипре брестское «Динамо» потерпело такое же разгромное поражение от «Апполона». Все подробности двух матчей можно прочитать здесь. Кстати, фанаты питерцев устроили в Минске впечатляющее шествие — последний раз нечто подобное наша столица видела 10 лет назад.


А вот какая занятная история произошла в Бресте. Житель города Максим не смог попасть в исполком… из-за того, что был в шортах! На улице в этот день, между прочим, было 28 градусов жары. Поговорили с юристами о том, имел ли право охранник требовать соблюдение дресс-кода от посетителя.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот еще одна хорошая новость: мальчика Рому, выпавшего из окна высотки, которого соседи поймали пледом, выписали из РНПЦ детской хирургии.

А в Бобруйске налоговая, кажется, придумала оригинальный способ искать «свадебщиков-нелегалов»: у заведений общепита запросили данные о заказчиках свадеб. А перед этим кафе, рестораны получили «напоминалку»: мол, их руководство могут оштрафовать, если те разрешат работать в своих заведениях физлицам, которые не являются ипэшниками и не заплатили единый налог. Того и гляди вместо тамады на свадьбе окажется налоговый инспектор.

Ну и наконец у нас для вас есть красивое видео. Мы посмотрели, как сверху выглядят «заброшки». Ведь в столице есть не просто долгострои, а именно заброшенные годами и десятилетиями здания. Например, это бизнес-центр на Интернациональной, винокурня в Лошице, паркинг на Ковалевской, ФОК на Партизанском и больница на Бровки.


Все новости четверга, 9 августа

Кстати, не зря все же придумали поговорку про «с кем поведешься»: смотрите, утка живет с двумя псами и думает, что она собака. Милота! Мы желаем вам побольше такой милоты, а еще умения и возможности увидеть ее в суматохе будней. Цените все что, дает жизнь и легкой пятницы вам!

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Доброе утро! Наконец-то мы встречаем день с хорошими новостями: журналисты TUT.BY, которые были задержаны по "делу БЕЛТА", на свободе. После обеда мы встречали Галину...
 
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