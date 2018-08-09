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Совершенствовать формы воспитательной работы

10.08.2018 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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В в.г. Околица Минского района с личным составом 2 отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск в июле проведено профилактическое мероприятие, направленное на укрепление дисциплины, а также формирование необходимых ценностных ориентаций и нравственной культуры в воинской среде.

Присутствовавшим разъяснялись положения законодательства о порядке прохождения воинской службы, о профилактике правонарушений.

Принимавший участие в мероприятии старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры области, младший советник юстиции Павел Кузьмич рассказал о состоянии преступности в воинских частях и соединениях, дислоцированных на территории Минской области. Ориентировал командование воинской части на необходимость совершенствования форм и методов идеологической и воспитательной работы с личным составом. Особое внимание обратил на неукоснительное выполнение уставных требований по организации взаимоотношений между военнослужащими, обусловленных единоначалием как важнейшим принципом военного руководства, а также установление постоянного и непрерывного взаимодействия командиров (начальников) с родными и близкими военнослужащих срочной военной службы с целью оперативного реагирования на возможные негативные процессы и явления в воинских коллективах.

«НН».


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В в.г. Околица Минского района с личным составом 2 отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск в июле проведено профилактическое мероприятие,
 
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